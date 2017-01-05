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devrim muhafızları'na bağlı 6 milis suriye'de öldürüldü

DEVRİM MUHAFIZLARI'NA BAĞLI 6 MİLİS SURİYE'DE ÖLDÜRÜLDÜ

Suriye'de rejim saflarında savaşırken öldürülen Afgan asıllı 6 milisin cenazeleri İran'ın çeşitli kentlerinde düzenlenen törenlerle toprağa verildi.

Tarih : 05 Ocak 2017, 14:32
Puan Ver : Devrim Muhafızları'na Bağlı 6 Milis Suriye'de Öldürüldü(5/10)2


Suriye'de rejim saflarında savaşırken öldürülen Afgan asıllı 6 milisin cenazelerinin İran'ın çeşitli kentlerinde düzenlenen törenlerle toprağa verildiği bildirildi.



İran medyasına yansıyan haberlere göre, Suriye'de Devrim Muhafızları Komutanlığı bünyesinde savaşan ve bu ülkedeki çatışmalarda hayatını kaybeden Afgan milislerden oluşan Fatimiyyun Tümeni'ne mensup 4 milisin Kum kentinde toprağa verildiği belirtildi.



Diğer iki milisin ise Meşhed ve Kaşan kentlerinde toprağa verildiği aktarıldı.



Suriye'de 6 yıldır devam eden ve milyonlarca insanın yerinden olduğu iç savaşta İran askerleri, rejim güçleriyle birlikte muhaliflere karşı savaşıyor. Tahran yönetimi ise Suriye'deki çatışmalarda aralarında generallerin de olduğu bini aşkın asker ve milisini kaybetti.

İran'ın Afgan asıllı milisleri



Devrim Muhafızları bünyesinde Suriye'ye gönderilen İran'ın milis gücünün ana unsurunu Fatimiyyun Tümeni oluşturuyor.



Rejim saflarında muhaliflere karşı savaşmak için İran tarafından Suriye'ye gönderilen Afgan milislerinin oluşturduğu Fatimiyyun Tümeni de bu ülkedeki çatışmalarda ağır kayıplar verdi.



Bunlardan en dikkat çekeni Fatimiyyun Tümeni Komutanı Afgan asıllı Ali Rıza Tevessuli'nin Mart 2015'te Dera'daki çatışmalarda hayatını kaybetmesi oldu. Fatimiyyun Tugayları'nın diğer komutanlarından Rıza Haveri aynı yıl ekim ayında, Hüseyin Ferdayi aralıkta, Ali Beyat ise geçen yıl nisan ayında Suriye'de öldürülmüştü. Fatimiyyun Tugayları Komutan Yardımcısı Muhammed Hasan Hüseyni ise geçen yıl haziranda Tedmur (Palmira) kentindeki çatışmalarda hayatını kaybetmişti.



 



kaynak:AA








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