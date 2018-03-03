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Devrim gibi karar kabul edildi! Dünya Kupasında uygulanacak

DEVRİM GİBİ KARAR KABUL EDİLDİ! DÜNYA KUPASINDA UYGULANACAK

Video Yardımcı Hakem sisteminin FIFA organizasyonlarında uygulanması onaylandı. Bu gelişmenin ardından Video Yardımcı Hakem sisteminin 2018 Dünya Kupasında kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Tarih : 03 Mart 2018, 17:30
Puan Ver : Devrim Gibi Karar Kabul Edildi! Dünya Kupasında Uygulanacak(5/10)1

Dünya futbol gündemini son birkaç yıldır fazlasıyla meşgul eden "Video Yardımcı Hakem" ya da kısa adıyla VAR hakkında tarihi bir karar alındı.

Uluslararası Futbol Birliği IFAB'ın Zürih'te gerçekleştirdiği genel kurulda video yardımcı hakem uygulaması resmen kabul edildi.

HANGİ DURUMLARDA KULLANILACAĞI KARARLAŞTIRILDI

Kurulda VAR teknolojisinin verilen veya verilmeyen goller, penaltılar, kırmızı kartlar ve yanlış oyuncunun atılması hâllerinde kullanılması kararlaştırıldı.

Bu tarihi gelişmenin ardından söz konusu teknolojinin Rusya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2018 Dünya Kupası'nda kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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