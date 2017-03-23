Ünlülerin kötü haberlerini vermekle tanınan Onur Akay'ın hesabından Devran Çağlar'ın öldüğü duyurulmuştu. Ancak daha sonra hesabın hacklendiği ve haberin yalan olduğu açıklandı.



Türk sanat müziğinin ünlü sanatçısı Onur Akay'ın twitter hesabından, 80'li yıllarda fantezi türünde şarkıları ile popüler olup tanınan ve İstanbul Tarabya sahnelerine damgasını vuran Devran Çağlar'ın öldüğü duyuruldu.



Akay'ın hesabından, “Sanatçı arkadaşım Devran Çağlar, yıllardır yaşadığı Almanya'da kalp krizi geçirdi ve kaldırıldığı hastanede vefat etti. Nur içinde yatsın.” tweeti paylaşıldı. Ancak ölüm haberinin yalan olduğu ve hesabın hacklendiği ortaya çıktı.







kaynak:gazetevatan