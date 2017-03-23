Ödem Sorunu Olanlar Bu Besinleri Bol Bol Tüketin!
Rıza Kocaoğlu Ve İrem Sak Birlikte Mi?
Bu Hafta En Çok Altın Kazandırdı
Cinsel İlişki Sırasında Sevgilisinin Kafasını Kesti
Son Dakika Açıklaması: Bir Dönem Daha Adayım
Ankara Adliyesi Önünde Patlama
Emre Çolak: La Liga'da Bu Sezon En Üzüldüğüm An...
Denizli'de İki Kız Öğrenciye Saldıran Şahıslar Gözaltında
Manisa'da Korkutan Depremler
Popüler Torrent Sitesi Extratorrent Kapatıldı
Galaxy Note 8'in Kamerası Nasıl Olacak?
Hackerlar Karayip Korsanları 5'i İnternete Yükledi
Nokia 8'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Wannacry Hackerları Ne Kadar Para Topladı?
Ekonomik Cihazlar İçin Android Go Geliyor
Nvidia Geforce Gt 1030 Resmiyet Kazandı
Sabriye'den Kostantinos'a Tokat!
Elinizin Üstünü Çimdikleyin, Bıraktığınızda...
Bağ-Kur'luya Emeklilik Müjdesi
Terör Mağdurlarının Yüzü Yeni Konutlarla Gülecek

Devran Çağlar hayatını kaybetti haberi yalan çıktı

DEVRAN ÇAĞLAR HAYATINI KAYBETTİ HABERİ YALAN ÇIKTI

Ünlülerin kötü haberlerini vermekle tanınan Onur Akay'ın hesabından Devran Çağlar'ın öldüğü duyurulmuştu. Ancak daha sonra hesabın hacklendiği ve haberin yalan olduğu açıklandı.

Tarih : 23 Mart 2017, 15:54
Puan Ver : Devran Çağlar Hayatını Kaybetti Haberi Yalan Çıktı(8/10)8


Türk sanat müziğinin ünlü sanatçısı Onur Akay'ın twitter hesabından, 80'li yıllarda fantezi türünde şarkıları ile popüler olup tanınan ve İstanbul Tarabya sahnelerine damgasını vuran Devran Çağlar'ın öldüğü duyuruldu.



Akay'ın hesabından, “Sanatçı arkadaşım Devran Çağlar, yıllardır yaşadığı Almanya'da kalp krizi geçirdi ve kaldırıldığı hastanede vefat etti. Nur içinde yatsın.”  tweeti paylaşıldı. Ancak ölüm haberinin yalan olduğu ve hesabın hacklendiği ortaya çıktı.



 



kaynak:gazetevatan








Etiketler: Devran  Çağlar  Hayatını  Kaybetti  Haberi  Yalan  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER