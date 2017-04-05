

İstihdam seferberliği tüm hızıyla sürerken, kamuda 90 binin üzerinde kişiye iş kapısı açılıyor. Kamu kurumlarına memur, işçi ve diğer kamu personeli olmak üzere üç statüde yaklaşık 90 bin personel alımı yapılacak. Kamu kurumları mart itibarıyla alımlara başlarken, ilköğretim, lise, önlisans, lisans mezunu KPSS ve KPSS'siz eleman alınıyor.



Bakanlıklar kadro taleplerini Maliye'ye iletti. Personel alımlarının büyük bölümü 4B statüsünde sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere gerçekleşecek. Maliye, başta eğitim, adalet, sağlık olmak üzere acil ihtiyaçları dikkate alarak personel alımlarına onay vermeye başladı. Bu yılın sonuna kadar sürecek personel alımlarında sağlık, emniyet, eğitim, adalet başı çekiyor.



Devlet Personel Başkanlığı'nın ilk atamalara ilişkin atama kontenjanları yayımlanırken, geniş kapsamlı merkezi personel alımı ise haziranda yapılacak. Maliye'nin atama onayları kapsamında sözleşmeli alımları da yapılıyor.







kaynak:ahaber