O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

devletin bir adası daha oldu

DEVLETİN BİR ADASI DAHA OLDU

İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği karar sonrası, bir dönem inşaat sektörünün devleri arasında sayılan Fİ Yapı da TMSF bünyesine geçti.

Tarih : 30 Eylül 2016, 11:38
Puan Ver : Devletin Bir Adası Daha Oldu(0/10)


İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği karar sonrası, bir dönem inşaat sektörünün devleri arasında sayılan Fİ Yapı da TMSF bünyesine geçti. Fİ Yapı'ya ait varlıklar arasında ise önemli bir gayrimenkul bulunuyor. İzmir Dikili'ye 4 kilometre yakın bir mesafede bulunan Garip Ada da, sulh ceza hakimliğinin kararı ile devlete geçmiş oldu. Adanın piyasa değeri 35 milyon dolar olarak hesaplanıyor.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Fi Yapı'ya ait iki şirkete de (Fi Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Fİ Yönetim ve Hizmeti İşletmeleri AŞ) önceki gün kayyum ataması yapıldı. Hürriyet'in haberine göre, Sulh ceza hâkimliğinin kararı ile birlikte, TMSF yetkilileri, anılan şirketlere de kayyum olarak atanacak.



32 milyon dolara aldı



Fi Yapı'nın TMSF denetimine geçmesi ile birlikte, şirketlere ait varlıklar da devletini denetimine geçmiş olacak. Dört yıl önce iflas erteleme başvurusu yapan Fi Yapı bünyesindeki en değerli varlık İzmir'de bulunan Garip Ada.








Etiketler: Devletin  Bir  Adası  Daha  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER