

İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği karar sonrası, bir dönem inşaat sektörünün devleri arasında sayılan Fİ Yapı da TMSF bünyesine geçti. Fİ Yapı'ya ait varlıklar arasında ise önemli bir gayrimenkul bulunuyor. İzmir Dikili'ye 4 kilometre yakın bir mesafede bulunan Garip Ada da, sulh ceza hakimliğinin kararı ile devlete geçmiş oldu. Adanın piyasa değeri 35 milyon dolar olarak hesaplanıyor.







Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Fi Yapı'ya ait iki şirkete de (Fi Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Fİ Yönetim ve Hizmeti İşletmeleri AŞ) önceki gün kayyum ataması yapıldı. Hürriyet'in haberine göre, Sulh ceza hâkimliğinin kararı ile birlikte, TMSF yetkilileri, anılan şirketlere de kayyum olarak atanacak.







32 milyon dolara aldı







Fi Yapı'nın TMSF denetimine geçmesi ile birlikte, şirketlere ait varlıklar da devletini denetimine geçmiş olacak. Dört yıl önce iflas erteleme başvurusu yapan Fi Yapı bünyesindeki en değerli varlık İzmir'de bulunan Garip Ada.