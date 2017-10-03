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Devleti hiçe sayıp kaçak ev yaptılar, yıkım zamanı bayrağa sarıldılar

DEVLETİ HİÇE SAYIP KAÇAK EV YAPTILAR, YIKIM ZAMANI BAYRAĞA SARILDILAR

Giresun'da yaylalara yapılan kaçak gecekonduları yakmak için harekete geçen ekiplerin önünü, kaçak evlerin sahipleri bayrakla kesti. Gerginlik nedeniyle yıkım ertelendi.

Tarih : 03 Ekim 2017, 23:10
Puan Ver : Devleti Hiçe Sayıp Kaçak Ev Yaptılar, Yıkım Zamanı Bayrağa Sarıldılar(6/10)2

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen hafta Trabzon'da yaptığı konuşmada Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki yaylalarda 1 Ocak 2017 tarihinden bugüne kadar bin 750'nin üzerinde kaçak yapı inşa edildiğini açıkladı. Soylu bu gecekonduların yıkılacağını belirterek "Hiç kimse kusura bakmasın kaçak yapılar yıkılacak" dedi.

TRABZON'DAKİ 776 BİNA İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Bu açıklamanın ardından ilk adım Trabzon'un Çaykara İlçesi'nde atıldı. İlçede 6 ayrı yaylada tespit edilen 573'ü tamamlanmış, 203'ü yapım aşamasında, 776 kaçak yapı için yıkım kararı alındı. İlk yıkım, Çaykara ve Köprübaşı ilçeleri sınırlarında yer alan Barma Yaylası'nda başladı. Jandarma eşliğinde yaylaya ulaşan ekipler, kaçak yapıların yıkımını gerçekleştirdi.

TARTIŞMA ÇIKTI, ARBEDE YAŞANDI

Yıkım ekiplerinin geldiğini öğrenen vatandaşlar da yaylaya çıktı. Jandarma ekipleri ile tartışan vatandaşlar ekiplere tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar, jandarmanın barikatını aşmaya çalışınca kısa süreli arbede yaşandı. Yapılara yaklaşılmasına izin verilmeyen kalabalık sözlü tepkisini sürdürdü. Tartışmalar sırasında ekipler inşaat halindeki yapıların yıkımını sürdürdü.

YIKIM EKİBİNİN YOLUNU BAYRAKLA KESTİLER

Giresun Valiliği İl Özel İdare ekipleri Espiye İlçesi Karaovacık Yaylasında tespit edilen 78 kaçak yapının yıkımı için bölgeye geldi.

Yaylada toplanan vatandaşlar, yıkıma tepki gösterdi, iş makinelerinin önünü ellerindeki Türk bayrakları ile kesti. Jandarma'nın güvenlik önlemi aldığı yaylada tepkiler üzerine yıkım ertelendi. Ekipler yayladan ayrılmasına rağmen yaylacılar bekleyişini sürdürüyor. Yaylacılar evlerini yıktırmamakta kararlı olduklarını açıkladı.

Bölgedeki diğer yaylalarda da kaçak yapıların yıkımının önümüzdeki günlerde başlayacağı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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