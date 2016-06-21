Devlete vergi ve ceza borcu olan mükellefler, 15 Temmuz ile 18 Ağustos tarihleri arasında Türkiye genelindeki vergi dairelerinde, 1 Eylül'den itibaren de Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde ilan edilecek.



Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan vergi usul kanunu genel tebliğine göre, açıklama kapsamına, her bir vergi dairesine 250,000 TL ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler alınacak.







Tebliğe göre, açıklamada, 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Haziran tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve nev'i itibarıyla 293 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği ile açıklama kapsamına alındığı belirtilen vergi ve cezalar ile 1 Haziran 2015-31 Mayıs 2016 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatların dikkate alınacak.