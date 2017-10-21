DEVLET, VERİ ARŞİVLEYEN ŞİRKETTEN HARÇ ÜCRETİ ALACAK
TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba yasa tasarısıyla kişisel verileri arşivleyen işletmelerden bir defaya mahsus olmak üzere 102 lira ücret alınacak. Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre verileri arşivleyen şirketler, Veri Sorumluları Sicil Kurulu'na kayıt yaptıracak. Sicile kayıt olmak için veri sorumlusu özel hukuk tüzel kişilerinden, "sicil ücreti" alınacak. Kayıt yaptırmayan özel hukuk tüzel kişileri veri paylaşımı yapamayacak.
KİMLER PAYLAŞACAK?
Komisyon üyelerine bilgi veren Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı Faruk Bilir, "Türkiye'de kim veri işliyorsa, bu kanun kapsamına girebilir. Kapsamını kurul belirleyecek. Vatandaşın rızası olmaksızın bu veriler paylaşılamayacak. Bilgiler bizim sicilimize kaydolduğu zaman, vatandaş 'Hangi GSM şirketi, verilerimi hangi alanda kimlerle paylaşıyor' bakacak" dedi.
Uygulamanın ücrete tabi olması ile Türkiye'de veri temelli ekonomiye geçişi amaçladıklarını kaydeden Bilir, alınacak ücretin işletmenin cirosuna göre değişmeyeceğini belirtti. Bilir, bankalar, sigorta şirketleri, hastaneler gibi ulusal şirketlerin yanı sıra Google, Apple, Facebook gibi Türkiye'de veri işleyen uluslararası şirketlerin de yasaya tabi olarak kayıt yaptıracaklarını söyledi.
HUKUKÇU GÖRÜŞÜ
Avukat Kürşat Ergün: "Düzenleme ile şirketin elinde bulunan, ticari anlamda kullanılmasına müsaade edilen verilerin izin dışındaki başka alan ve mecralarda kullanılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Sisteme kayıt için alınması planlanan 102 liralık ücret uygulanmamalı. Ücret talep edilmesi yasanın amacına aykırı. Ücret getirip zorlaştırmak yerine 'Firmaları nasıl merkezi bir çatı altına sokarız?' diye düşünülmeli."
Kaynak: haberinburada
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