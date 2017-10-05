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Devlet Kurmaya Çalışan YPG'ye Ankara'dan Sert Mesaj: Gerekeni Yaparız

DEVLET KURMAYA ÇALIŞAN YPG'YE ANKARA'DAN SERT MESAJ: GEREKENİ YAPARIZ

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Kuzey Suriye'de bir Kürt devleti kurulmasına izin vermeyeceklerini belirterek "Türkiye gerekeni yapacak." dedi.

Tarih : 05 Ekim 2017, 14:30
Puan Ver : Devlet Kurmaya Çalışan Ypg'ye Ankara'dan Sert Mesaj: Gerekeni Yaparız(5/10)1

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Suriye ve Irak'ta yaşananlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. "Kuzey Suriye'de oluşacak Kürt devletine Türkiye göz yumarsa, hepimizin aleyhine çok büyük sonuçlar doğacak" diyen Bozdağ, Suriye'nin bütünlüğü konusunda Türkiye'nin üzerine düşeni yapacağı mesajını verdi.

"TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMAYA DEVAM EDECEK"

Bekir Bozdağ şu açıklamalarda bulundu:

"Kuzey Suriye'de yeni bir Kürt oluşumuna veya Kürt devletine eğer Türkiye göz yumarsa, bu yakın gelecekte Türkiye'nin aleyhine, hepimizin aleyhine çok büyük sonuçlar doğuracaktır. Biz bunu görüyoruz. O bölgede kimin ne yaptığını da görüyoruz. Onun için Fırat Kalkanı Harekatı yapıldı. Onun için hem Amerika hem Rusya hem İran ile bütün taraflarla görüşüyor ve bu bölgede DEAŞ terör örgütünün silinmesi, yok edilmesi hem de bölgede PKK'nın uzantısı PYD, YPG terör örgütlerinin silinmesi, Irak, Suriye'nin toprak bütünlüğünün, siyasi birliğinin korunması konusunda, Türkiye üzerine düşeni bugüne kadar yapmıştır, bundan sonra da yapmaya devam edecektir.

"YAPTIĞI YANLIŞTAN DÖNMEZSE BUGÜNKÜNDEN DAHA FAZLA SIKINTILAR OLACAK"

Barzani yönetimi, referandumun iptal edildiğini ve bunun kendileri açısından hiçbir geçerliliği olmadığını ilan etmelidir. Irak'ın toprak bütünlüğüne, siyasi birliğine ve egemenlik haklarının korunması konusunda herhangi bir farklı düşünceye sahip olmadığını ve bunları aynen kabul ettiğini de ilan etmelidir. Irak Hükümeti ile kendi aralarında olan anlaşmazlıkları çözmek için şartsız Irak Hükümeti ile görüşmelere başlamalıdır. Bu referandumun kesinlikle bölgedeki statülerde herhangi bir değişikliğe yol açmayacağını ve Irak Anayasası'nın kendieri için de bağlayıcı ve geçerli olduğunu bir kez daha deklare etmelidir. Bunları yaparsa, yaptığı yanlıştan o zaman dönmüş olur. Eğer yapmazsa o zaman bölge, bugünkünden daha fazla sıkıntılara gebe demektir.

"HÜKÜMETİMİZ VE TÜRKİYE KARARLIDIR"

Türkiye, burada (Irak) olup bitenleri, kendi milli güvenliği bakımından doğrudan bir tehdit olarak değerlendirmektedir. Bu tehdidin, bu riskin büyümemesi ve ortadan kaldırılması elbette bizim birinci önceliğimizdir. O nedenle diyoruz ki Türkiye, Irak, İran beraber, uluslararası toplumun desteği ve uluslararası meşruiyeti de gözeterek, buradaki gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Hangi adımı ne zaman atacağımıza da bu çerçevede karar vereceğiz. Bölgemizde, bölgeyi yeni yangınlara, yeni kavgalara, yeni şiddet dalgalarına götürecek adımların atılmasına izin vermeyeceğiz. Hükümetimiz ve Türkiye kararlıdır."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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