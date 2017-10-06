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Devlet Kemer Sıkacak, 3 Yılda 6 Milyar Liralık Tasarruf Sağlanacak

DEVLET KEMER SIKACAK, 3 YILDA 6 MİLYAR LİRALIK TASARRUF SAĞLANACAK

Üç yıllık mali plan açıklandı. Yeni plana göre vatandaş değil devlet kemer sıkacak, mal ve hizmet alımlarında frene basılarak üç yılda 6 milyar liralık tasarruf yapılacak.

Tarih : 06 Ekim 2017, 09:50
Puan Ver : Devlet Kemer Sıkacak, 3 Yılda 6 Milyar Liralık Tasarruf Sağlanacak(5/10)1

Hükümet, üç yıllık mali planı açıkladı. Planda, devlet harcamaları ve mali disiplini kontrol altında tutacak bir yol haritası ortaya kondu. Sosyal güvenlik, istihdam konusunda destekler sürerken, mal ve hizmet alımlarında üç yıllık sürede 6 milyar liraya kadar tasarruf sağlanacak. Kamuda kullanılan cep telefonundan servis araçlarına, akaryakıttan temizlik malzemelerine, seminerlerden yurtdışı görevlendirmelere kadar tüm harcamalara sınırlama getiriliyor.

HARCAMA KRİTERLERİNİ AŞAN KURUMLAR UYARILACAK

Yüksek Planlama Kurulu'nun 2018-2020 dönemine yönelik Orta Vadeli Mali Plan yayımlandı. Söz konusu dönemde, kamu kesimi borçlanma gereği kontrol altında tutulacak. Mevcut harcama programları gözden geçirilecek, önceliğini yitirmiş faaliyet ve projeler sonlandırılacak. Kamu harcama ve gelirlerinin milli gelir içindeki payı sınırlandırılacak ve etkinliği artırılacak. Büyümeyi destekleyen altyapı yatırımlarına öncelik verilecek. Ödenek kriterlerini aşan harcama yapan kurumlar uyarılacak.

Tasarruf tedbirleri şöyle sıralandı:

YURTDIŞI GÖREVLENDİRMEYE SINIR: Özellikle yurtdışı görevlendirmeler asgari süre ve sayıda tutulacak.

EĞİTİMLER GÖREV MAHALLİNDE: Eğitim, kurs, seminer ve paneller personelin görev mahallinde düzenlenecek. Yolluk ödenek ihtiyacı asgari seviyeye indirilecek.

TESİSLERE MASRAF AYARI: Eğitim, dinlenme tesisleri gibi sosyal işletmeler giderlerini gelirleriyle karşılayacak. Bakım ve onarım ödeneği talep edilmeyecek.

YENİ BİNAYA ÖDENEK YOK: Hizmetler, mevcut binalarda sürdürülecek. Tahliye kararı olanlar dışında yeni kiralama, satın alma, yeni inşaat için ödenek verilmeyecek.

TELEFONDA SINIRLAMA: Telefon, mobil, uydu bağlantılı telefon, faks ve benzeri haberleşme imkânları için ödenek talebinde azami tasarruf anlayışıyla hareket edilecek. Mevcut cihazların ekonomik kullanımı sağlanacak.

YAKIT DAHİL BİTİYOR: Hizmet alımı suretiyle taşıt alırken yakıt hariç, şoförlü, şoförsüz yapılabilecek. Yakıt dahil taşıt edinimi uygulamasına son verilecek.

TÖREN, TEMSİLE SINIRLAMA: Temsil, ağırlama, tören, fuar, kongrelere katılım sayısı asgari seviyede tutulacak.

ODA YENİLEMEYE SON: Zorunlu hallerde döşeme, demirbaş alımı için ödenek talep edilecek. Mevcut imkânlarla yetinme gayreti içinde olunacak.

BİLGİ İŞLEMDE VERİMLİLİK: Bilgisayar, bilgi işlem sistemlerinin yenilenmesinde kapasitenin etkili, ekonomik, verimli kullanımı esas alınacak.

KIRTASİYE MALZEMELERİNDE TASARRUF: Yayın alımında, kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanmasında azami tasarruf anlayışı içinde hareket edilecek.

ALTYAPI YATIRIMLARINA ÖNCELİK

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, yeni dönemde iş, üretim, yaşam ortamını iyileştiren altyapı yatırımlarına öncelik vereceklerini belirterek, şunları söyledi: "Yeni proje tekliflerinde azami oranda seçici olunacak. Ekonomik büyümeye ve sosyal gelişmeye katkısı en fazla ve acil hizmet ihtiyacını karşılayabilecek yatırımlara öncelik verilecek. Sektörel bazda eğitim, sağlık, bilim, teknoloji, ulaştırma, sulama, içme suyu ve kanalizasyon yatırımlarına; bölgesel bazda ise son dönemde yine hükümetimiz tarafından cazibe merkezi olarak belirlenen bölgelerdeki yatırımlara öncelik verilecek." Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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