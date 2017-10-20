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Devlet Hastanesindeki Kreşte 25 Çocuk Yemekten Zehirlendi

DEVLET HASTANESİNDEKİ KREŞTE 25 ÇOCUK YEMEKTEN ZEHİRLENDİ

Edirne'de Devlet Hastanesi'nin kreşinde 25'i çocuk 27 kişi yedikleri öğle yemeğinden zehirlendi. Olaya hastanedeki doktorlar müdahale etti.

Tarih : 20 Ekim 2017, 02:40
Puan Ver : Devlet Hastanesindeki Kreşte 25 Çocuk Yemekten Zehirlendi(9/10)5

Edirne'de Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'nin kreşinde 25 çocuk ile 2 görevliye, yedikleri öğle yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle müdahalede bulunuldu.

ACİL SERVİSTE MÜDAHALE EDİLDİ

Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'nin binasında bulunan kreşte öğle yemeğinin ardından çocuklarda bulantı, mide ağrısı ve kusma şikayetleri görüldü. Kreşteki 25 çocuk ile 2 görevliye acil serviste ayakta müdahale edildi.

Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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