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DEVLET ERKANI ANITKABİR'DE


DEVLET ERKANI ANITKABİR'DE
Tarih : 10 Kasım 2015, 12:18
Puan Ver : Devlet Erkanı Anıtkabir'de(5/10)6


Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 77. yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı.



Anıtkabir'deki anma törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Yardımcıları Tuğrul Türkeş ve Cevdet Yılmaz, yüksek yargı organlarının başkanları, Bakanlar Kurulu üyeleri, kuvvet komutanları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.



Protokolün arkasında bulunmayı tercih eden ve ajanslara düşen ilk fotoğraf karelerinde yer almayan Devlet Bahçeli'nin törene katılmadığı şeklinde asılsız haberler birçok internet sitesinde ve sosyal medyada hızla yayılırken, MHP Genel Merkezi'nden Bahçeli'nin Anıtkabir'de bulunduğu bildirildi.








Etiketler: Devlet  Erkanı  Anıtkabir  De    haber

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