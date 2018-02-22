DEVLET BÜYÜKLERİNİN TELEFONLARINI DİNLEYEN FETÖ'CÜLERE CEZA YAĞDI
Son dakika... Devlet büyüklerinin kriptolu telefonların usulsüz dinlenmesi davasında 24 sanığa, 10 yıl 6 ay ile 68 yıl 3 ay arasında hapis cezası verildi.
Kriptolu telefonların usulsüz dinlenmesi davasında TİB Başkanvekili Osman Nihat Şen ve Akıncı Üssünde bulunan FETÖ'nün sivil imamı Harun Biniş'in de aralarında bulunduğu 24 sanığa 10 yıl 6 ay ile 68 yıl 3 ay arasında hapis cezası verildi.
24 SANIK HAKKINDA KARAR VERİLDİ
Devlet büyüklerinin kriptolu telefonlarının usulsüz dinlenmesine ilişkin davada, kapatılan TİB Başkanvekili Osman Nihat Şen ile darbe girişimi sırasında Akıncı Üssünde bulunan FETÖ'nün sivil sorumlusu Harun Biniş'in de aralarında olduğu 24 sanığa, 10 yıl 6 ay ile 68 yıl 3 ay arasında değişen sürelerde hapis cezaları verildi.
Kaynak: haberinburada
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