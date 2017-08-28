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Devlet Başkanı emir verdi: Direnen aptalları vurun

DEVLET BAŞKANI EMİR VERDİ: DİRENEN APTALLARI VURUN

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte polise, uyuşturucu baskınlarında tutuklanmaya şiddetle direnen "aptalları" öldürebileceklerini söyledi.

Tarih : 28 Ağustos 2017, 13:40
Puan Ver : Devlet Başkanı Emir Verdi: Direnen Aptalları Vurun(8/10)4

Filipinler'de 'uyuşturucuyla savaş' adı altında 17 yaşında bir öğrencinin polis tarafından vahşice öldürülmesinin ülke çapında protestolara neden olmasının ardından Filipinler Devlet Başkanı'ndan yine çok konuşulacak bir açıklama geldi.

UYUŞTURUCU BASKINI SORUŞTURMALARA YOL AÇTI

16 Ağustos tarihinde uyuşturucu operasyonu sırasında 17 yaşında öğrenci olan Kian Delos Santos'un polisin düzenlediği uyuşturucu baskınında Caloocan'daki evinden sürüklenerek dışarı çıkarılıp öldürüldüğü haberi çok sayıda hükümet soruşturmasına da yol açtı.

DUERTE AİLESİYLE BİR ARAYA GELDİ

Yetkililer, Duterte'nin günü Manila'daki cumhurbaşkanlığı sarayında 17 yaşındaki Kian Loyd delos Santos'un ailesi ile bir araya geldiğini söyledi. Toplantı ayrıntıları hakkında henüz bilgi verilmedi.

"DİRENEN APTALLARI ÖLDÜREBİLİRSİNİZ!"

Duterte, ulusal gün olan Milli Kahramanlar Günü'nde, Manila'nın dış mahallelerinde bulunan Kahraman Mezarlığı'nda hazırladığı konuşmasını yarıda kestiği ve doğaçlama olarak polise "Göreviniz, tutukladığınız kişinin direncinin üstesinden gelmenizi gerektiriyor ... (eğer direniyorsa) ve şiddetliyse ... aptalları öldürebilirsiniz bu sizin için emirdir" bildirildi.

Duterte ayrıca "adam öldürme ve yasadışı cinayetleri" yasak olduğunu bildirerek, polisin görevlerini yerine getirirken hukukun üstünlüğünü korumak zorunda olduğunu söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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