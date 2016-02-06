

MHP'de Bahçeli'ye bayrak açan muhalifler harekete geçti. Genel başkan adayları Sinan Oğan, Meral Akşener ve Koray Aydın'ın avukatları partinin olağanüstü kurultaya götürülmesi talebiyle dava açtı. Muhalefetin 14 sayfalık dava dilekçesinde, Bahçeli'nin "kongreye gitmeyeceğim" açıklamalarını delil göstererek ortak hazırladıkları dilekçeyle, Sulh Hukuk Mahkemesine dava açtı. Dilekçede bir MYK üyesinin de olması dikkat çekti.







Muhaliflerin Sulh hukuk Mahkemesi'ne sundukları 14 sayfalık dava dilekçesinin ayrıntıları belli olmaya başladı. Dava dilekçesinde muhalifler, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "partiyi kongreye götürmeyeceğim" açıklamalarına dayanarak mahkeme heyetinden kongre sürecini başlatmasını istedi.







"BAŞKA YOL KALMADI"







Dava dilekçesinde Trabzon, Denizli, Kilis, Bilecik, Kırıkkale, Ardahan, Bayburt, Elazığ, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Nevşehir, Uşak, Çorum ve Gümüşhane il başkanlarının imzası bulunuyor. Muhalefete yakın kaynaklar, MHP Genel Merkezi'nin kongre talebini kabul etmediği, bizzat Bahçeli'nin de bunu tekrar ettiğini belirterek, "kongre için dava dışında herhangi bir yol kalmadı" yorumunda bulundu.







Sinan Oğan, Meral Akşener ve Koray Aydın'ın avukatları Sulh Hukuk Mahkemesine dava açtı. Dava dilekçesinde bir dönem MHP'nin YSK üyesi ve parti avukatı olan Kürşat Ergün'ün (sol baş) de ismi yer alıyor.







BAHÇELİ İÇERİDEN YIKILDI







Bu arada muhalefetin mahkemeye verdiği 14 sayfalık dava dilekçesinde, partiyi kongre sürecine götürecek isimlere de yer verildi. Buna göre mahkeme kongre kararı alması halinde, bir dönem Bahçeli'ye çok yakın isimler partiyi kongre sürecine götürecek. Aksaray İl Başkanı Ayhan Erel, MHP Kurucular Kurulu üyesi Ali Sağır ve Bursa Üst Kurul Delegesi Mehmet Bilgiç'in çağrı heyeti "asil üyesi", MYK Yedek Üyesi Turan Yaldır'ın ise "yedek üyesi" olarak belirlenmesi istenen dilekçede, şunlar kaydedildi:







"Adı geçen kongre üyeleri, parti tüzük ve programına hakim, hem parti içi geçmişleri, hem mevcut görevleri itibariyle anılan sorumluluğu hakkıyla yerine getirebilecek konumdadırlar. Ayrıca söz konusu görevi yerine getirmek üzere istekleri bulunmaktadır."