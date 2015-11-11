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DEVLET BAHÇELİ'DEN ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER


DEVLET BAHÇELİ'DEN ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER
Tarih : 11 Kasım 2015, 11:39
Puan Ver : Devlet Bahçeli'den Zehir Zemberek Sözler(5/10)4


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki gün gerçekleştirilen Başkanlık Divanı toplantısında muhalif hareketleri yakından izlediklerini ve gelişmelere bakıp ona göre adım atacaklarını belirtti.

 

Bahçeli, Çanakkale Zaferi'nin kutlandığı 18 Mart 2018'de toplanacağını açıkladığı kongrenin ‘zafer kurultayı' olacağını vurgularken, şu değerlendirmede bulundu:



“Neler yaptıklarını izliyoruz, bize bilgisi de geliyor. Bakıp göreceğiz, hele bir toz bulutu kalksın, resimler bir netleşsin istiyoruz. MHP'nin karıştırılmasına müsaade etmeyeceğiz. Ülkücü iradeyle geldim, gönderecek olan ülkücü iradedir. Arkasına baktığımızda Türk düşmanı olan, MHP'ye husumet besleyen üç beş köşe yazarı, neidüğü belirsiz adamın sözleriyle görevimi bırakmam. MHP'nin içini karıştırmaya dönük, masa başında uydurma söylentiler yazılıyor. Bu çok çirkin ve ayıp. Seçimin bir değerlendirmesini yapacağız. MYK'mızı, il başkanlarımızı toplayacağız. Bir çalışma yapıyoruz. Sonucunda hangi koşullarda seçime gidildi, ne oldu, millet iradesi nasıl manipüle edilde hepsini görme fırsatımız olacak.”








Etiketler: Devlet  Bahçeli  Den  Zehir  Zemberek  Sözler    haber

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