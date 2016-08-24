DEVLET BAHÇELİ'DEN TEŞKİLATLARA FETÖ UYARISI
MHP lideri Devlet Bahçeli'den partisinin il başkanlarına FETÖ uyarısı geldi. Bahçeli, "Teşkilatlara sızmalarına engel olun" dedi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin il başkanları ile Genel Merkez'de bir araya geldi. Habertürk'ün edindiği bilgilere göre Bahçeli toplantıda "FETÖ ile mücadele devam etmeli, mücadele edilirken de kurunun yanında yaş da yanmamalı" ifadesini kullandı. Mağdur edilenlerle ilgili bilgileri hükümet yetkililerine aktardıklarını belirten MHP lideri, il başkanlarına "Siz de ciddi ve sağlam bulduğunuz, iftiraya uğramış ülküdaşları tespit edin ve kurduğumuz komisyona isimlerini bildirin" dedi.
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