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DEVLET BAHÇELİ'DEN SÖZCÜ'YE SERT TEPKİ


DEVLET BAHÇELİ'DEN SÖZCÜ'YE SERT TEPKİ
Tarih : 04 Temmuz 2015, 12:13
Puan Ver : Devlet Bahçeli'den Sözcü'ye Sert Tepki(6/10)5


MHP lideri Devlet Bahçeli, resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Bahçeli, MHP ile ilgili son dönemdeki yapılan haberlerden rahatsız olmadığını belirtirken, geri adım atmayacaklarını vurguladı.



Medyada kendisini ve MHP'yi hedef alan yorumları hatırlatan Bahçeli, "Şahsım manşetlerden inmiyor. Bundan rahatsız değilim, sadece karikatürlerin üzerinde biraz daha çalışmak lazım; Sözcü dikkat etsin!" diyerek Sözcü gazetesine ilginç bir uyarıda bulundu. MHP lideri eleştirilere karşılık "Kimse kusura bakmasın; dünya tersinden bile dönse durduğumuz yerden, geldiğimiz kaynaktan, doğduğumuz kutlu sineden taviz vermeyiz." dedi.



Bahçeli şunları yazdı:



"Bir kısım köşe yazarını ve ekran yorumcusunu hayretle izliyorum; sanki dünya çevrelerinde dönüyor, sanki Türkiye onlarsız bir hiç! Siyaset allameleri, siyasi bilirkişiler sabah yalanla yüzlerini yıkadıktan sonra akşama kadar harman yeri dişliyorlar. Ne çıkarsa bahtlarına!



SÖZCÜ DİKKAT ETSİN!

Bakıyorum da herkesin dilinde MHP var. Bu güzel bir gelişme. Demek ki 7 Haziran'da verilen milli emanet hakkıyla ve layıkıyla taşınıyor. Şahsım manşetlerden inmiyor. Bundan rahatsız değilim, sadece karikatürlerin üzerinde biraz daha çalışmak lazım; Sözcü dikkat etsin!

 








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