DEVLET BAHÇELİ'DEN ŞIRNAK'TAKİ KAZAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Şırnak'ta 13 askerin şehit olduğu kazayla ilgili açıklama yaptı. Bahçeli, "Şırnak'taki kaza milletimizi derinden yaralamıştır" dedi.
"SIK OLAN KAZALAR SORU İŞARETLERİNE YOL AÇMIŞTIR"
Bahçeli, "Sık olan kazalar soru işaretlerine yol açmıştır. Kazanın bütün yönleriyle aydınlatılması temennimdir. Milli birliğimize destek ihmal edilmeyecek ön şarttır" açıklamasında bulundu.
kaynak:habertürk
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