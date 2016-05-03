

MHP Lideri Bahçeli, bir gazetecinin, partisinin grup başkanvekili Oktay Vural ile aralarında bir soğukluk olup olmadığına yönelik sorusunu yanıtladı: 'Nereden çıkarıyorsunuz bunları? Bizi bölmeye çalışıyorsunuz, CHP'yi karmakarışık ediyorsunuz, şimdi de Pelikan stratejisiyle ortalığı karıştırıyorsunuz.'







MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.







Bir yanda PKK diğer yanda IŞİD'in Türkiye'yi abluka altına aldığını belirten MHP Lideri Bahçeli, 'Türkiye, Ortadoğu'daki tüm istikrarsızlıkları ithal etmiş durumdadır' ifadesini kullandı.







Devlet Bahçeli'nin gündeminde Meclis Anayasa Komisyonu'ndaki kavgalı dokunulmazlık görüşmeleri de vardı.







Herkesi sağduyuya davet eden MHP Lideri, 'Meclis'te terör propagandası yapanların dokunulmazlıklarını kaldırmak en büyük milli görevler arasındadır' değerlendirmesinde bulundu.