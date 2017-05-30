DEVLET BAHÇELİ'DEN NATO'YA 'PKK' TEPKİSİ: KUŞKULUYUZ
Bahçeli, grup toplantısındaki konuşmasında NATO'nun DEAŞ'la mücadele kararını kuşkulu bulduğunu belirtti. Beşiktaş'ın şampiyonluğunu tebrik eden Bahçeli, "Çarşı'yı içtenlikle tebrik ediyorum. Fikret Orman Beyi tebrik ediyorum. Asıl olan hayattır, hayat da Beşiktaş'tır" dedi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. NATO'nun DEAŞ'la mücadele kararının önemli ancak kuşkulu olduğunu belirten Devlet Bahçeli, NATO ile olası bir PKK-PYD-YPG ilişkisine işaret ederek "ABD tüm itirazlara rağmen PKK/YPG'ye silah vermektedir. Bu çerçevede 15 ve 20 Mayıs'ta silah ve mühimmat sevkiyatı ortadadır. 65 yıllık bir ortaklık hukukunu yok saymak kesinlikle küstahlıktır. NATO bu kadar ucuz mudur? Üye olmamızın hiç mi hatırı yoktur?" dedi.
"ASIL OLAN HAYATTIR, HAYAT DA BEŞİKTAŞ'TIR"
Beşiktaş'ın şampiyonluğunu da kutlayan Bahçeli, "Çarşı'yı içtenlikle tebrik ediyorum. Fikret Orman Beyi tebrik ediyorum. Asıl olan hayattır, hayat da Beşiktaş'tır" diye konuştu.
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Forbes Dergisi: Türkiye Kadınlar İçin Seyahat Edilebilecek En Tehlikeli 10 Ülkeden Biri
- 15 Temmuz Gazisi Ve Eşi Polisin 'dur' İhtarına Uymayınca Açılan Ateş Sonucu Yaralandı
- Çatıdan Atlamak İsteyen Kedi Düşerek İnşaat Demirine Saplandı
- Hsk'dan Yeni Kararname: 110 Hakim Ve Savcı Yeni Göreve Atandı
- Ak Parti'den Kavga Açıklaması: Erdoğan Ve Bahçeli Arasında Sorun Yok
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Finlandiya'da 50 Yaşındaki Saldırgan Aracıyla Kalabalığın İçine Daldı: 1 Ölü
- İslami Vakıflar İdaresi İsrail'in Mescid-İ Aksa'daki Tüm Kapıları Açacağını Duyurudu
- Su Tankerinden Fışkıran Sudan Kaçmaya Çalışırken Arabanın Altında Kaldı
- Sıcaktan Uyuyamayan Köpek, Çareyi Buzdolabında Buldu!
- 3400 Yolcusuyla Seyahat Eden Gemide Kendisine Gülen Eşini Öldürdü
Bu Haberle İlgili Yorumlar