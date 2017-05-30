

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. NATO'nun DEAŞ'la mücadele kararının önemli ancak kuşkulu olduğunu belirten Devlet Bahçeli, NATO ile olası bir PKK-PYD-YPG ilişkisine işaret ederek "ABD tüm itirazlara rağmen PKK/YPG'ye silah vermektedir. Bu çerçevede 15 ve 20 Mayıs'ta silah ve mühimmat sevkiyatı ortadadır. 65 yıllık bir ortaklık hukukunu yok saymak kesinlikle küstahlıktır. NATO bu kadar ucuz mudur? Üye olmamızın hiç mi hatırı yoktur?" dedi.







"ASIL OLAN HAYATTIR, HAYAT DA BEŞİKTAŞ'TIR"







Beşiktaş'ın şampiyonluğunu da kutlayan Bahçeli, "Çarşı'yı içtenlikle tebrik ediyorum. Fikret Orman Beyi tebrik ediyorum. Asıl olan hayattır, hayat da Beşiktaş'tır" diye konuştu.







kaynak:habertürk