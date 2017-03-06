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DEVLET BAHÇELİ'DEN FLAŞ AÇIKLAMA! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YALNIZ DEĞİLDİR


DEVLET BAHÇELİ'DEN FLAŞ AÇIKLAMA! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YALNIZ DEĞİLDİR
Tarih : 06 Mart 2017, 12:33
Puan Ver : Devlet Bahçeli'den Flaş Açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan Yalnız Değildir(10/10)7


Habertürk TV'ye konuşan Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Sayın Cumhurbaşkanı, 4 milyon Türk'ün yaşadığı Avrupa'yla ilgili olarak 'Ben istersem gelirim. Kapıdan sokmadığınız zaman da dünyayı ayağa kaldırırım' demiştir.



Sayın Cumhurbaşkanı eğer Avrupa'ya gitme kararındaysa yalnız değildir. MHP Genel Başkanı olarak ben de kendisiyle birlikte Avrupa'ya gelirim. Türk dünyasının önemli bir parçasını oluşturan Avrupa'da yeni bir "Türk Ruhu"nu ortaya koymak üzere Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikteyim" dedi.



 



kaynak:sabah








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