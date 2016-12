MHP genel başkanı DEVLET BAHÇELİ, Ankara'daki saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Canlı bombalar başkentimize kadar gelebilmeyi göze almışken, güvenlik ve istihbarat kurumlarının bundan habersiz kalmaları bir başka sorgulanması, üzerine gidilmesi gereken sorumsuzluk ve ihmalk?rlıktır. Türkiye AKP'nin teröre sempatik ve sıcak bakışının, dış politikadaki tarafgir ve gayri milli yaklaşımın bedelini ödemektedir. Gerek Erdoğan, gerekse de devamlı kamu düzeninden bahseden Davutoğlu devletin azametini gösterecek yürekliliği, yıkılan milli güvenliği ayağa kaldıracak iradeyi derhal, gecikmeksizin göstermelidirler" dedi. Bahçeli ayrıca, MHP'nin İzmir Gündoğdu Meydanı'nda yarın düzenleyeceği miting saldırı nedeniyle ertelendiğini de kaydetti.







Ankara'daki saldırıyı eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet BAHÇELİ, "Bugün başkentimiz Ankara'da tam bir felaket yaşanmıştır. Türk milleti terörün kanlı ve hain yüzüne bir kez daha maruz kalmıştır. Teröristler ülkemizin kalbine nişan almışlardır. KESK, DİSK, TMMOB ve Tabipler Birliği ve benzeri oluşumların katılımıyla Ankara Tren Garı'ndan Sıhhiye Meydanı'na kadar toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak üzere toplanan kalabalığa düzenlenen iki ayrı canlı bomba saldırısında ilk belirlemelere göre 86 kişi ölmüş, 186 kişi de yaralanmıştır. Bu elim ve kahredici tablo tam bir yıkımdır. Teröristler, arkasında duran ve azmettiren güçler 20 Temmuz'da meydana gelen Suruç saldırısından sonra bu defa da maşaları vasıtasıyla Ankara'da sahneye çıkmışlardır. Ankara alçakça, kalleşçe, acımasızca kana bulanmıştır. Bedenlerine bomba saran katiller aldıkları ölüm emrini harfiyen uygulamışlar, milletimizi derinden yaralamışlardır" ifadelerini kullandı.







"TÜRKİYE AKP'NİN TERÖRE SEMPATİK VE SICAK BAKIŞININ GAYRİ MİLLİ YAKLAŞIMIN BEDELİNİ ÖDEMEKTEDİR"







İstihbarat kurumlarının saldırıdan habersiz olmalarına ilişkin Bahçeli, "Bu saldırı açıkça Türkiye'ye ve toplumsal dirliğimize yapılmıştır. Hiç şüphesiz birlik ve beraberliğimiz, huzur ve güvenliğimiz caniler tarafından hedef tahtasına koyulmuştur. Suruç'taki menfur saldırının bir benzerinin Ankara'da tekrarlanması, buna çanak tutulması, olası terörist provokasyonlarının ağırdan alınması yeni bir faciaya davetiye çıkarmıştır. Canlı bombalar başkentimize kadar gelebilmeyi göze almışken, güvenlik ve istihbarat kurumlarının bundan habersiz kalmaları bir başka sorgulanması, üzerine gidilmesi gereken sorumsuzluk ve ihmalkârlıktır. Maalesef vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği kalmamıştır. Teröristler her an her yerde sivillere kast edebilecek bir potansiyel eylem gücüne sahip olduklarını göstermişlerdir. AKP'nin terörle kurduğu taviz ve teslimiyet temelli ilişki ağı milletimizi can evinden vurmuş, kandan beslenenlere cesaret aşılamıştır. Türkiye AKP'nin teröre sempatik ve sıcak bakışının, dış politikadaki tarafgir ve gayri milli yaklaşımın bedelini ödemektedir" ifadelerini kullandı.







"MHP'NİN İZMİR GÜNDOĞDU MEYDANI'NDA YARIN DÜZENLEYECEĞİ MİTİNG SALDIRI NEDENİYLE ERTELENDİ"







1 Kasım seçim çalışmaları kapsamında İzmir Gündoğdu Meydanı'nda yarın düzenleyeceği mitingi, Ankara'daki saldırı nedeniyle, ileri bir tarihe ertelediğini açıklayan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:







"Ülkemizin geleceği hiç olmadığı kadar risk altındadır. Sürekli tahkim ve takviye edilen tehlikeli döngü milli beka ve dayanışma duygularımızı iyice bükmüştür. Ankara Tren Garı'nın önündeki saldırının iç yüzü aydınlatılmalı, failler ve destekçileri mutlaka açığa çıkarılmalıdır. Sabredecek takat kalmamıştır. Bekleyecek hal ve derman da yoktur. Gerek Erdoğan, gerekse de devamlı kamu düzeninden bahseden Davutoğlu devletin azametini gösterecek yürekliliği, yıkılan milli güvenliği ayağa kaldıracak iradeyi derhal, gecikmeksizin göstermelidirler. Böylesi bir vahşetin kaynak ve dayanaklarını etraflıca değerlendirmek, Suruç'tan başlayarak Ankara'ya kadar iz sürerek Türkiye düşmanlarını deşifre etmek AKP'li seçim hükümetinin namus borcudur. Milliyetçi Hareket Partisi tehditlerin ziyadesiyle farkında ve bilincindedir. Partimiz büyükşehirlerimize yönelebilecek terör saldırılarının ikazını daha önce defalarca yapmıştır. Oslo'da PKK'nın ülkemizi baştan ayağa bombayla doldurduğunu itiraf eden AKP memurlarının, bunu ciddiye almayan ve gereğini yapmayan hükümetin akan kanda, alınan canlarda sorumluluk payının olduğu da unutulmamalıdır. Ve ülkemizin bugünkü acılı ve yaslı tablosu nedeniyle yarın İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenleyeceğimiz açık hava toplantısını ileri bir tarihe ertelediğimizi de herkese ilan ediyorum. Bu düşüncelerle, fikriyatı ve siyasi eğilimi ne olursa olsun, Ankara Tren Garı önünde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralılara ise şifalar diliyorum."