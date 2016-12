MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan gündeme ilişkin açıklama yaptı.







MHP lideri Devlet Bahçeli; "Siz kim, milli olmak kim? Milliği küfür sayan, milliyetçiliği faşizm sanan bir dilden bize ait, bizi yansıtan, bizden bir hikaye çıkmaz, çıksa bile çakması çıkar" dedi.







MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan gündeme ilişkin açıklama yaptı. Bahçeli, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladığı açıklamasında şunları kaydetti; "Öncelikle tüm takipçilerimin, aziz milletimin ve Türk-İslam dünyasının mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Cemil Meriç, Kültür'den İrfan'a isimli eserinde özlemle yad ettiğimiz aydın namusuyla kelimeleri konuşturur ve şöyle der; "Düşünce tarihimizin büyük faciası, birbirini anlamak için yaratılmış aydınların, bütün güçlerini birbirini yıkmaya harcamaları olmuştur." Ben de diyorum ki, siyaset hayatının bundan pek bir farkı yoktur. Zira siyaset, düşünce tarihinden bağımsız, bağlantısız değildir. Yine Merhum Meriç, teşhislerini isabet ve maharetle sürdürür; gerçeğin aynasını sinsi ve riyakar yüzlere korkusuzca tutarak seslenir; "Her zorba yiğitlikten dem vurur. Sahte kahramanlık! Zorba kuşatılınca teslim olur, tehlike karşısında sıvışır. Yiğitlik, zora yok demektir." Önyargıların kölesi olmadan, ideolojik tutsaklığa düşmeden zora yok demek de Hakk'a ve her sözüyle haklı çıkana var demektir. Aydınlıkla karanlığın diyaloğu olmaz. Oluyor diyenin ya gözü bağlıdır, ya şuuru kapalıdır. Körlük zillette izzet, sefillikte ikbal aramaktır. Fetihlerin en büyüğü, cihatların en mukaddesi aslında kendimizi tanımak, kendi öz ve milli değerlerimizi özümsemek, geleceğe taşımaktır. Yobazlığa düşman, irfana sevdalı, kardeşliğe bağlı, milli olan her değere sadık nesiller geleceğin bekçisi, Türkiye'nin nefes borusudur. Eğer yaşayacaksak, eğer dayanacaksak, eğer her külfete direneceksek bunun ilk şartı şuurla çevreye ve hayatın çevrimine bakmaktır. Bu bakış milli ile gayri milliyi ayırt etmemizi sağlayacaktır. Bu bakış hakikatte mankurtlaşanların, kozmopolitleşenlerin oyununu bozacaktır."