DEVLET BAHÇELİ YENİDEN ADAY!
MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, NTV canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Ayhan'ın açıklamaları
Salon bakıldı, tarih belirlendi
“Şimdiye kadar kongrede tüzük değişikliği arzu edenlerin arzusu hasıl olmuştur. MHP, Yargıtay kararlarına saygıyla yaklaşacağını en baştan belirtmiştir.
Milliyetçi Hareket Partisi, Seçimli Genel Kurultay yapacağını belirtmiş ve tarihini de duyurmuştur, şimdi buna uygun çalışmalar yapmaktadır. Salon bakıldı ve tarihler belirlendi. Konuşmalarımızda gayet nazik bir dil kullanmaya başladık.
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