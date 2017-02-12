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Devlet Bahçeli: Şehitlerimizin Hesabı Mutlaka Sorulmalıdır
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DEVLET BAHÇELİ: ŞEHİTLERİMİZİN HESABI MUTLAKA SORULMALIDIR


DEVLET BAHÇELİ: ŞEHİTLERİMİZİN HESABI MUTLAKA SORULMALIDIR
Tarih : 12 Şubat 2017, 13:10
Puan Ver : Devlet Bahçeli: Şehitlerimizin Hesabı Mutlaka Sorulmalıdır(5/10)7


 Partisinin Referandum toplantısında açıklamalarda bulunan MHP Lideri Devlet Bahçeli, Rusya'nın El Bab'da Türk Askerlerini vurmasıyla ilgili açıklama yaptı. Bahçeli, "Şehitlerimizin hesabı mutlaka sorulmalıdır." dedi.



Bahçeli'nin konuşmasının satırbaşları şöyle:



"Türkiye'nin hassas ve sıcak siyasi ortamında MHP'nin duruş, tutum, karar ve iradesini bir kez daha teyit etme fırsatı bulduk. Çalışmalarımızın anlamlı, ufuk açıcı olduğunu düşünüyoruz.



Derdi millet olanın devası hizmettir. Sevdası vatan olanın sevdası devlettir. Ne istiyorsak Türkiye lehinedir. Nereye varmayı arzuluyorsak Türk milletinin varlığını güvenceye almak, geleceğe taşımak içindir. Türkiye'nin sorunlarından kurtulması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz.








Etiketler: Devlet  Bahçeli  Şehitlerimizin  Hesabı  Mutlaka  Sorulmalıdır    haber

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