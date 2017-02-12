

Partisinin Referandum toplantısında açıklamalarda bulunan MHP Lideri Devlet Bahçeli, Rusya'nın El Bab'da Türk Askerlerini vurmasıyla ilgili açıklama yaptı. Bahçeli, "Şehitlerimizin hesabı mutlaka sorulmalıdır." dedi.







Bahçeli'nin konuşmasının satırbaşları şöyle:







"Türkiye'nin hassas ve sıcak siyasi ortamında MHP'nin duruş, tutum, karar ve iradesini bir kez daha teyit etme fırsatı bulduk. Çalışmalarımızın anlamlı, ufuk açıcı olduğunu düşünüyoruz.







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