Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan Devlet Bahçeli, "MHP, her türlü engellemelere rağmen vatanına hizmet etmenin gururunu yaşıyor. İlkesizler bir kez daha devrededir. Azgınca faaliyettedirler. Karanlık emelleri hiç olmadığı kadar faaldir. Milli iradeden korkanlar nifak kuyruğundadır. Her türlü yalanı devreye soksalarda Türk milletinin egemenlik hakkına ambargo koyamayacaklardır. Millet son karar mercidir. MHP lobilerin, kulislerin zümre ve kaymak tabakaların partisi değildir. Bizim yönümüz hakka dönüktür. Sözümüz millettir" dedi.







Devlet Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan satırlar başlıklar halinde şöyle:







"TÜRK'E KEFEN BİÇEN KOKUŞMUŞLAR DEVAMLI KÖR BİR ARAYIŞ İÇİNDE OLDULAR"







Aramıza karamsarlık sokmaya çalışan mihraklar dün olduğu gibi bugün de vardır. Bu nedenle 48 yıldır şeytan taşladık, 48 yıldır melaneti kovaladık. İçimizden devşirilenler, dışarıdan toplananlar bu kutlu çatıyı devirmek için durmadan çalıştı. Türk'e kefen biçen kokuşmuşlar devamlı kör bir arayış içinde oldular, kirli bir fırsat kolladılar. MHP düşmanlığını diri tuttular. Ama unuttukları bir gerçek vardı ki o da; MHP Türk tarihinin canlı ve cesaret dolu bir simgesidir. 3 hilal Türk islam medeniyetinin yadigarıdır. MHP hürmet ve hayranlıkla andığımız ecdadımızın buyruklarına sadıktır. Aksini iddia edenler geçmişteki rezillerin bugünkü elebaşlarıdır. Fikriyatımızın kaynağı 48 yıldır değişmemiştir. Bize dava hatırlatması yapanlar en başta kimlerle yan yana durduklarını ahlak ve cesaretleri varsa itiraf etsinler. Bunu yapamazlarsa ya önümüzden çekilecekler ya da üstüne basıp geçmemizden rahatsız olmayacaklar. Türk milliyetçiliği şerefli bir hüvviyettir.







"ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ KAPSAMINDA EVET KARARIMIZDA YAKIN TEHDİTLER BELİRLEYİCİ OLDU"







Bu hedef mukaddes bir emanetin muhafazasıdır. Beka bize atalarımızdan mirasdır. Bunun korunması her türlü siyasi ve ideolojik aidiyetin üstünde bir konudur. Milli birlik ve varlığımızda bir kopma olsa da milletimizi tekrar ayağa kaldırmak mümkün olamayacaktır. Bunun devasa faturası da kaybolmuş devlet ve işgale uğramış milli namustur. Özellikle anayasa değişikliği kapsamındaki evet kararımızda yakın tehditler hakim ve belirleyicidir. MHP meselelere zamanlar üstü bir derinlikle yaklaşmaktadır. Önce ülkem ve milletimdir. Başkaları gibi sorumsuz davranamayız. İstismara bel bağlayamaz aldatma ve kandırmaya heves edemeyiz. Çünkü biz MHP'yiz. Biz nereden gelip nereye gitmek istediğini bilen Türk İslam ülküsünün çelikten bileği Türk'leriz. Partimizin 49. Kuruluş yıldönümünde hatıralarımızı iftiharla anacağız. Bizden alacaklı olan yoktur. Pazarlık arka kapı siyaseti, al ver anlaşması bize yabancı ve uzaktır. Tersini iddia edenler ahlaksızlığın sembolüdür. Üzerimizde yüce Allah'ın himayesi vardır. MHP'nin milli ve demokratik mücadelesinden ürkenler bundan böyle de huzur ve rahat yüzü göremeyecektir. Tarih boyunca fikrimiz vardı şimdi fiziken de varız. Fitnekolikler bilsinler ki ilelebet olacağız. Unutmayın bu kadar haklı olan ve bu kadar hakkı yenen bir dava olmamıştır. İşte biz bu hakkı yedirtmeyiz.







"TÜRK MİLLETİ SANDIKTA KARAR VERECEK"







Türk milleti sandıkta karar verecek. Demokrasi karşıtı cephe ne yaparsa yapsın milli iradenin tescili ile Türkiye'nin önü açılacaktır. Osmanlı'nın son dönem yöneticileri yaptıkları ya da yapamadıkları 600 yıllık imparatorluğu dağılacağını beklemiyorlardı. Geride kalan yüzyıllarda başımıza nelerin geldiğini bilerek yine aynı karanlıklara sapmak isteyenleri bugün tanımlayacağımız tek kavram İHANETTİR. Bir millet bu zillete bir kere düşer, bir devlet bu hatayı bir kere yapar aydın ise bu şuursuzluğu eğer ders çıkarmamışsa tekrarlamaz. Dikkat ediniz iki asır önceki çözülmenin aktörleri bugün de karşımızdadır. İşbirlikçi lobiler, batıya tapan yerli misyonerler, taklitçiler, Paris'te olanı kullanarak gelişeceğimizi zanneden ahmaklar, yabancıların denetim ve kontrolüne geçmiş kesimler ile o gün ülkemizi çöküşe götürenlerin tamamı bugün de mevcuttur. Dışarı çıktığınızda etrafınıza bakın o günkü aktörler bugün de vardır ama tek güç bugün mevcuttur. O zaman olmayan kudret bugün vardır. O gün böyle bir siyasal duruş mümkün olsaydı milletimizin tarihi değişecekti. Partimizin bugün ne anlama geldiğini farketmeyenlere söyleyeceğim şey şu; bugün partimizin olmadığını düşünün ve Türkiye'nin nelere gebe olacağını, meydanı boş bulanların nasıl at koşturacağını düşünün.







SAYIN ERDOĞAN'I TERCİH EDECEĞİMİZİ HERKES BİLMELİ







CHP, HDP, FETÖ, PKK, DEAŞ.. eli kanlı aydınlıkçılapr, cumhuriyetten geçinen fesat yuvaları ağız birliği etmişcesine MHP'ye saldırıyor. 'Neden evet diyorsunuz?' diyorlar! Size ne? izin ve icazeti sizden mi alacaktık? Bu iftiralara ceva vermek bile zaman israfıdır. Kimsenin peşine takılmıyoruz ancak Kandil kaçaklarının enselerine bineceğimiz günler yakındır. Kameraların karşısına geçen ne üdüğü belirsizler, kalem yobazları partimiz hakkında hüküm veriyorlar. MHP bilirkişisi olanların dün karşımızda hıyanet kusanlar olduğunu biliyoruz. Konu anayasa değişikliği olunca bizim gibi görünüyorlar. Dün halklara özgürlük diyerek ülkücülere kurşun sıkan pusu kuran Perinçekgiller şimdi neredeyse bize ülkücülük anlatacaklar. Bu ne arsızlık! Bu ne ahlaksızlık! 48 yıldır en ağır hakaretlerle üzerimize gelenler bugün MHP'nin ne yapacağını söylüyor. Anayasa değişikliğine evet diyoruz, sancıları budur. Eğer Doğu Perinçek ve 'hayırcı' yoldaşlarıyla Recep Tayyip Erdoğan arasında bir tercih hakkımız olursa, kesinlikle ve istisnasız Sayın Erdoğan'ı tercih edeceğimizi herkes bilmeli ve kafasına sokmalıdır. Bunlar çılgına dönüp kudursalar da millet için 'evet', devlet için 'evet', Cumhuriyet için 'evet', Türklüğün bekası için 'evet' diyeceğiz.







