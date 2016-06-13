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devlet bahçeli: mhp 19 haziran'a katılmayacaktır

DEVLET BAHÇELİ: MHP 19 HAZİRAN'A KATILMAYACAKTIR

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisindeki kurultay tartışmalarına ilişkin, "19 Haziran dayatması kaos seviciliktir ve Milliyetçi Hareket Partisi 19 Haziran'a katılmayacaktır." dedi

Tarih : 13 Haziran 2016, 09:08
Puan Ver : Devlet Bahçeli: Mhp 19 Haziran'a Katılmayacaktır(9/10)12


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İstanbul İl Başkanlığınca Sheraton Otel'de düzenlenen geleneksel iftar programına katılan Bahçeli, partisinin büyük bir Oyunun yeni perdesiyle karşı karşıya olduğunu savundu.



Komşu coğrafyalarda yeni bir düzen kurulup, Türkiye açık açık sistem ve rejim değişikliğine zorlanırken, partisine oynanan oyunun senaristlerinin okyanus ötesinde olduğunu belirten Bahçeli, oyuncuların bazılarının da içlerinde bulunduğunu kaydetti.



Devlet Bahçeli, partilerine karşı oynanan oyunların başrolünde her zaman "Paralel Yapı"nın olduğunu dile getirerek, "Bize karşı oynanan son oyun, 7 Haziran seçimlerinin hemen ardından açıkça sahnelendi. Partimiz, yüzde 60'lık PKK bloğunun içinde gösterilmek istendi. Şahsıma bir ucu Kandil'de, diğer ucu İmralı'da bulunan Başbakanlık teklif edildi. Geri planda, ana muhalefet partisi liderine bu aklı veren ise yine paralel yapılanmadır ve gerçekler bugün daha da netleşmiştir." diye konuştu.



Partisini Kandil ve cemaatin hesaplarına alet etmediğini dile getiren Bahçeli, bundan da pişman olmadığını ifade etti.








Etiketler: Devlet  Bahçeli  Mhp  19  Haziran  A  Katılmayacaktır    haber

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