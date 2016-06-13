

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İstanbul İl Başkanlığınca Sheraton Otel'de düzenlenen geleneksel iftar programına katılan Bahçeli, partisinin büyük bir Oyunun yeni perdesiyle karşı karşıya olduğunu savundu.







Komşu coğrafyalarda yeni bir düzen kurulup, Türkiye açık açık sistem ve rejim değişikliğine zorlanırken, partisine oynanan oyunun senaristlerinin okyanus ötesinde olduğunu belirten Bahçeli, oyuncuların bazılarının da içlerinde bulunduğunu kaydetti.







Devlet Bahçeli, partilerine karşı oynanan oyunların başrolünde her zaman "Paralel Yapı"nın olduğunu dile getirerek, "Bize karşı oynanan son oyun, 7 Haziran seçimlerinin hemen ardından açıkça sahnelendi. Partimiz, yüzde 60'lık PKK bloğunun içinde gösterilmek istendi. Şahsıma bir ucu Kandil'de, diğer ucu İmralı'da bulunan Başbakanlık teklif edildi. Geri planda, ana muhalefet partisi liderine bu aklı veren ise yine paralel yapılanmadır ve gerçekler bugün daha da netleşmiştir." diye konuştu.







Partisini Kandil ve cemaatin hesaplarına alet etmediğini dile getiren Bahçeli, bundan da pişman olmadığını ifade etti.