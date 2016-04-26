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DEVLET BAHÇELİ: LAİKLİĞİN TARTIŞMAYA AÇILMASI DOĞRU DEĞİL


DEVLET BAHÇELİ: LAİKLİĞİN TARTIŞMAYA AÇILMASI DOĞRU DEĞİL
Tarih : 26 Nisan 2016, 12:15
Puan Ver : Devlet Bahçeli: Laikliğin Tartışmaya Açılması Doğru Değil(10/10)9


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.



'KİLİS PERİŞANDIR'



Kilis'in terör örgütlerinin adeta açık hedefi olduğunu belirten MHP Lideri Bahçeli, 'Kilis perişandır. Her gün füze isabet etmektedir. Hiç kimsenin can güvenliği yoktur' ifadesini kullandı.



Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:



'Kilis perişandır. Kilis'e bomba yağmaktadır. Her gün füze isabet etmektedir. Kilis terör örgütlerinin adeta açık hedefidir. Hiç kimsenin can güvenliği yoktur.



'ÇÖZÜM SÜRECİ ÇOKTAN GÖMÜLMÜŞTÜR'



Artık demokratik açılım yoktur. Artık milli birlik ve kardeşlik süreci kadavradır. Çözüm süreci ise çoktan gömülmüştür. Terör örgütü ile pazarlık uçurumdur ve bu yol kapalıdır. Çözüm barış helalleşme sözlerinin iskeleti çıkmıştır.



'GÜN, YILANIN BAŞINI KOPARMA GÜNÜDÜR'



Şimdi gün, terörün belini kırma yılanın başını koparma günüdür.'



MECLİS BAŞKANI'NA "LAİKLİK" TEPKİSİ



Bahçeli, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorusu üzerine, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın yeni anayasada laikliğin yer almamasına ilişkin açıklamasını değerlendirdi.



Devlet Bahçeli, "Anayasa'mıza göre seçilmiş bir Meclis Başkanı'mızın Anayasa'nın ilk dört maddesini tartışmaya açması doğru bir yaklaşım değildir. Bir yandan anayasa değişiklikleri üzerinde düşüncelerinizi ortaya koyacaksınız, düşüncelerinizin gerçekleştirilmesinde milletimizin ön şart ve kabulü olan 4 maddenin içerisindeki laikliği ayrıca tartışmaya açacaksınız, bu doğru bir düşünce olmamıştır" diye konuştu.



Meclis Başkanı Kahraman'ın hata yaptığını ve bundan dönmesi gerektiğini ifade eden Bahçeli, "Türkiye'yi bir başka yere sürükleyecek, istismarlara vesile olabilecek bir karanlık kuyuya sürüklenmesine vesile olunmamalıdır" dedi.








Etiketler: Devlet  Bahçeli  Laikliğin  Tartışmaya  Açılması  Doğru  Değil    haber

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