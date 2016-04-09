

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin, MHP'de olağanüstü kurultay talebini kabul etmesine ilişkin, 'Hiç kimse olağan kongrenin dışında bizden olağanüstü kongre beklemesin' dedi.







MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin, MHP'de olağanüstü kurultay talebini kabul etmesine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.







"Kolay kolay partiyi teslim etmeyiz"







Bahçeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Mahkeme kararına saygı duyuyoruz, Ama Yargıtay yolu açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi, bir hakimlik bir mahkeme kararı ile değil, çok hakimli bir Yargıtay ile eğer mahkum edilecekse, öyle olsun. Onun için de Yargıtay'a müracaatımız olacak. Milliyetçi Hareket Partisi, hepinizin bildiği gibi, fakat özellikle üzerinde durulmayan bir konu Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayarak 18 Mart 2018 tarihinde 12. Olağan Kurultay kararı almıştır. Bu süreci sabretmeden nereden etkilendikleri belli olmayan ve Türkiye'nin her tarafını da partideyken yapamamış oldukları üstün ziyaretler ile Türkiye'yi bu hale getirmek isteyenlere Milliyetçi Hareket Partisi, kolay kolay partiyi teslim edemeyiz.