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DEVLET BAHÇELİ İSTİFA MI ETTİ?


DEVLET BAHÇELİ İSTİFA MI ETTİ?
Tarih : 01 Kasım 2015, 20:31
Puan Ver : Devlet Bahçeli İstifa Mı Etti?(7/10)4


MHP lideri devlet bahçeli divanı toplama talimatı verdi. Devlet Bahçeli istifa mi ediyor? MHP yeni genel başkanı kim olacak? İşte detaylar... 1 Kasım seçim sonuçları MHP'de büyük şok yarattı. Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de bile büyük oy düşüşleri yaşandı. MHP genel merkezi birbirine girmiş durumda. İnternethaber.com'a gelen son dakika bilgilere göre Devlet Bahçeli divanı toplamak için talimat verdi. MHP genel merkezi bu sıcak gelişmeyle birlikte kaynıyor. Koridorlarda Devlet Bahçeli istifa edebilir söylentileri dolaşıyor. 1 Kasım seçim sonuçları akmaya başladığı andan itibaren MHP genel merkezi sessizliğe gömüldü. MHP divan üyelerinin dahi bulundukları illerde milletvekilliğini kaybettiği söyleniyor. Türkiye seçim haritasında MHP rengi yer almazken 7 Haziran seçim sonuçlarının da gerisinde bir tablo ile partililer şok olmuş durumda.



 








Etiketler: Devlet  Bahçeli  İstifa    Etti    haber

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