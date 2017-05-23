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devlet bahçeli grup toplantısında konuşuyor

DEVLET BAHÇELİ GRUP TOPLANTISINDA KONUŞUYOR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Tarih : 23 Mayıs 2017, 11:02
Puan Ver : Devlet Bahçeli Grup Toplantısında Konuşuyor(6/10)8


Bahçeli'nin konuşmasından satır başları;



"Fenerbahçe basketbol takımını tebrik ediyor, başarılarını devamını diliyorum."



TERÖRLE MÜCADELE



"Ülkemiz henüz belini doğrultamamış, 'oh be' diyememiştir. Hakim olan belirsizlik sisi hala dağıtılamamıştır. Yıkmamız gereken engeller önümüzde durmaktadır. Terörizm bunlardan yalnızca birisidir. Haklı ve meşru terörle mücadele sürecine köstek olmak yerine desteğimiz de bilinmektedir. Konu Türkiye'nin bekasıdır. Hainlerin kökü kazınmadan, haşhaşilerin inleri başlarına yıkılmadan şüpheniz olmasın ki aziz milletimiz huzur bulmayacaktır. FETÖ ile mücadelede Türk devleti doğru bir çizgidedir. Milli bekamıza kastetmeye kalkan yarasaların tam bir temizlik ve tasviye işlemi artık vakit kaybetmeden yapılmalıdır."



"FETÖ İLE MÜCADELEDE HATIRLI İSİMLERİN KORUNMASINA GEREK YOKTUR"



"Biz geleceğimizi de kurtarmak ve güvenceye almak mecburiyetindeyiz. FETÖ artık yok edilmeli kaynağı kurutulmalıdır. Aynısı PKK ve diğer terör örgütleri için de geçerlidir. Mızrak çuvalı delmiş geçmiştir, 'sabır' deseniz o da çoktan sınıra dayanmıştır. FETÖ ile mücadelede kafa karışıklığına, ikircikli tavırlara, hatırlı isimlerin korunmasına hiç gerek ve yer yoktur. Bu doğru ve ahlaki de değildir. Aksi olursa milli vicdanda çukur açılacaktır. Şunun yakınıydı, bunu damadı demeden, bunların gözünün yaşına dahi bakmamak şarttır."



 



kaynak:habertürk








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