Muhaliflerin kurultay toplama girişiminden bir gün önce “Esenboğa rüzgârı 47 yıllık harcımızı kıramaz. Onlar bizim kardeşimiz, rüzgâr diner, her şey biter” diyen MHP Lideri Devlet Bahçeli, Esenboğa tablosunu görünce, ipleri kopardı. Hem Esenboğa görüntüleri hem de Bahçeli'nin açıklamaları, MHP'de fırtınalı günlerin başladığı şeklinde yorumlanıyor. Bahçeli, “Bu bir milat ve keskin bir kırılmanın ilanıdır” diyerek önümüzdeki günlerde alacağı sert kararların işaretini verdi. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da “Bundan sonra gereği yapılacak. Her şeyi yaparız, her şeyi bekleyin” diyerek, çok sert tedbirlerin alınacağı belirtti.











Genel merkez kaynakları, Yargıtay kararı ne olursa olsun bundan sonra bir öneminin olmayacağını kaydediyor. Genel merkezin, muhalifleri kesin ihraç yoluyla partiden hızla uzaklaştırması bekleniyor. MHP'de beklenen gelişmeler şöyle: -Önce ay sonuna kadar çıkacak Yargıtay kararı beklenecek. Karar genel merkezin lehine de aleyhine de çıksa hızla muhalifler tasfiye edilecek.







-İhraç için muhaliflerin genel merkez aleyhine sarf ettikleri sözleri ile görüntüleri delil olarak kullanılacak. Esenboğa yolu üzerindeki toplantıda yapılan açıklamalar ve atılan sloganlar da dosyaya eklenecek.







-Bahçeli, muhalif adayların finans kaynaklarını da tasfiye gerekçesi olarak kullanacak. “Panama merkezli tacirler ve okyanus ötesi kaynaklar” ı işaret eden Bahçeli, seçimlerde 2 ilçeye gitmeyen bazı isimlerin şimdi bütün Türkiye'yi dolaşacak kadar finans kaynağına ulaşmasını sorgulayacak. Bu isimlere “Nereden buldunuz?” diye soracak. -Bu tabloda genel merkez, 9 Ekim'de olağan kurultay süreci başlayana kadar dayanmaya çalışacak. İhraçlar ve mahkemelerden çıkacak farklı kararlarla tartışma o tarihe kadar getirilirse, “Olağan kurultay süreci başlamıştır” denilecek.







-Olağan ilçe ve il kongrelerinde de muhaliflerle birlikte hareket edenlerin tasfiyesi gerçekleştirilecek. Böylece 2018 olağan kurultayına gidilecek.