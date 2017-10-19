DEVLET BAHÇELİ: 11 YABANCIYLA SAHAYA ÇIKAN GALATASARAY İSMİNİ DEĞİŞTİRSİN
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Konyaspor maçına 11 yabancıyla çıkan Galatasaray'ı eleştirdi, "Takımın ismini değiştirsinler. Buradan bile 11 çıkarırız." dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor deplasmanında ilk 11'inde yerli futbolcu bulunmayan Galatasaray'ı "Galatasaray ismini değiştirsin. Böyle takım mı olur canım?" sözleriyle eleştirdi.
Bahçeli'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:
"ŞURADAN BİLE BİR 11 ÇIKARIRIZ
"Galatasaray ismini değiştirsin.. 11 yabancıdan bahsediyorsa… Aslan aslan ya da Galatasaray demeyin, onlar öyle savunuyorlar… İsmini değiştirsin, böyle takım mı olur canım? 80 milyon kişi var, şuradan bile bir 11 çıkarırız."
GALATASARAY KONYA MAÇINA 11 YABANCIYLA BAŞLAMIŞTI
Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor deplasmanında 11 yabancı futbolcuyla çıkarak lig tarihinde bir ilke imza atmış ancak ilk yarı bitmeden Selçuk İnan oyuna girmişti.
Kaynak: haberinburada
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