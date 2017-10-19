Peşmergeler, Erbil-Kerkük Karayoluna Yığınak Yaptı
Erdoğan'dan Suriye'deki Zulme Tepki: Böyle Bir Dünyada Yaşamak İstemiyorum
Ak Parti'de Beklenmedik Gelişme! Kardeşi Darbeden Tutuklanan Şaban Dişli, İstifa Etti
Beşiktaş'ın Anlaşmaya Vardığı Domagoj Vida, Aralık Ayında Takıma Katılacak
Çıplak Halde Çadırlarını Terk Eden 9 Dağcının Ölümü Gizemini Koruyor
'kadınla Tokalaşmak Ateş Tutmaktan Korkunç' Diyen Rektörün Kadınlarla El Ele Halay Görüntüsü Çıktı
Devlet Bahçeli: 11 Yabancıyla Sahaya Çıkan Galatasaray İsmini Değiştirsin
Eminönü-Alibeyköy Tramvay Projesi İçin Haliç'e Kazık Çakıldı
Topun Ağzındaki Balıkesir Belediye Başkanı İstifa Sinyali Verdi: Vefa Da Var, Veda Da
Dolaşmaya Çıkan Emenike, Evine Döndüğünde Şoke Oldu
İstifası İstenen Melih Gökçek, Beştepe'de Erdoğan'ın Verdiği Yemeğe Katıldı
9 Bin Liraya Kestane Çırpıcısı Aranıyor
Erdoğan'ın İstifasını İstediği Bursa Belediye Başkanı, Yurt Dışına Çıktı
Chp, Muhtarlara Nikah Kıyma Yetkisi Verilmesi İçin Teklif Verdi
Üniversite Sınavının Tarihi Ve Sorulacak Soru Sayısı Belli Oldu
İstifası İstenen Melih Gökçek'e Bahçeli'den Sonra Kılıçdaroğlu'ndan Da Destek: Ahlaki Değil
Merkel'den Türkiye'ye Mülteci Övgüsü: Yapılacak Yardımlar Yenilenmeli
Edirne'den Yunanistan'a Kara Yoluyla Geçişler Durdu
Devlet 3 Yılda 445 Milyar Liralık Vergiden Vazgeçecek
Nissan, Japonya'daki Üretimini Askıya Aldı

Devlet Bahçeli: 11 Yabancıyla Sahaya Çıkan Galatasaray İsmini Değiştirsin

DEVLET BAHÇELİ: 11 YABANCIYLA SAHAYA ÇIKAN GALATASARAY İSMİNİ DEĞİŞTİRSİN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Konyaspor maçına 11 yabancıyla çıkan Galatasaray'ı eleştirdi, "Takımın ismini değiştirsinler. Buradan bile 11 çıkarırız." dedi.

Tarih : 19 Ekim 2017, 18:20
Puan Ver : Devlet Bahçeli: 11 Yabancıyla Sahaya Çıkan Galatasaray İsmini Değiştirsin(10/10)6

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor deplasmanında ilk 11'inde yerli futbolcu bulunmayan Galatasaray'ı "Galatasaray ismini değiştirsin. Böyle takım mı olur canım?" sözleriyle eleştirdi.

Bahçeli'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"ŞURADAN BİLE BİR 11 ÇIKARIRIZ

"Galatasaray ismini değiştirsin.. 11 yabancıdan bahsediyorsa… Aslan aslan ya da Galatasaray demeyin, onlar öyle savunuyorlar… İsmini değiştirsin, böyle takım mı olur canım? 80 milyon kişi var, şuradan bile bir 11 çıkarırız."

GALATASARAY KONYA MAÇINA 11 YABANCIYLA BAŞLAMIŞTI

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor deplasmanında 11 yabancı futbolcuyla çıkarak lig tarihinde bir ilke imza atmış ancak ilk yarı bitmeden Selçuk İnan oyuna girmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Devlet  Bahçeli  11  Yabancıyla  Sahaya  Çıkan  Galatasaray  İsmini  Değiştirsin    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER