DEVLET BAHÇELİ: 1 EKİM'DEN SONRA GEREĞİNİ YAPACAĞIZ
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Twitter hesabından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
"Umut ve huzur" için "insanlığın aradığı, hasretle beklediği tılsımlı iki kelime" diyen Bahçeli umutsuz bir üslupla başladığı mesajında "Teessüfle belirtmek durumundayım ki, umut uzakta, huzur kızaktadır. Türkiye'ye bakıyorum, içim acıyor. Geleceği düşünüyorum, keyfim kaçıyor. Ama umutsuzluğun yenileceği, huzursuzluğun geçileceği inancındayım. Cenap Şehabettin diyor ki, umutsuz yürek petrolsüz lambaya benzer, hiçbir şeyle aydınlatılamaz. Diyorum ki aydınlatacağız, ayağa kalkacağız" ifadesini kullandı.
"TBMM, ARTIK SÜKUNET VE SAĞDUYULU BİR ORTAMDA ÇALIŞACAK"
TBMM'de İçtüzük değişikliğinin gerçekleştiğini belirten Bahçeli, "Memnuniyetle hayırlı olsun diyorum. İnanıyorum ki, TBMM artık daha etkin, daha verimli, daha sükunet ve sağduyulu bir ortamda çalışmalarını sürdürecektir. 1 Ekim'den sonra sırasıyla gelecek uyum yasaları hususunda sorumlu, uzlaşmacı ve duyarlı tavrımızı muhafaza edip gereğini yapacağız. TBMM'nin tatile girmesi dolayısıyla tüm milletvekili arkadaşlarımızın seçim bölgelerinde yapacağı çalışmalarda üstün başarılar diliyorum. Şunu da özellikle vurgulamak istiyorum ki, TBMM bir eylem alanı, şov mekanı, tiyatro sahnesi değildir, olmamış ve olmayacaktır" dedi.
"YÜRÜDÜLER OLMADI, OTURDULAR YİNE OLMADI"
CHP'nin Meclis içtüzük görüşmeleri sırasında oturma eylemi apmasını da eleştiren Bahçeli şunları söyledi:
"Yürüyünce adalet bulacaklarını sananların, sabahlara kadar oturmakla söz hakkına sahip çıkacaklarını iddia etmesi gaflettir, kara mizahtır" diyen Bahçeli, "Yürüdüler olmadı, oturdular yine olmadı. Bundan sonra farklı bir eylem tarzını tedavüle çıkarırlarsa artık kimse şaşırmaz, şaşkınlık yaşamaz. Y. Has Hacib'in şu sözü herkese ders olsun: 'Akıl gerek seçmeye kişiyi; bilgi gerek yapmaya işini.' Yoksa akıl, bilgi; gir ağla, çık ağla. Kuş kanadıyla, yiğit namıyla, insan şanıyla, irade kalıcılığıyla, millet ruh ve duruşuyla, siyasetçi de milli ahlakıyla anlamlı ve özeldir. Ucuz insan dedikodu yapar, büyük adam ülkülerinin sancağını tutar. Siyasi dedikoduyla kriz umanların hevesleri de kursaklarında kalacaktır."
Kaynak: haberinburada
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