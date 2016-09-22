

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yakın çevresiyle yaptığı sohbette ilginç bir ‘ByLock' bilgisi paylaştı. Bahçeli, FETÖ üyelerinde bulunan F serili bir dolarların seri numarasının, ByLock yazışma sisteminin şifresi olduğunu söyledi.







Bahçeli, Hürriyet'tteki habere göre yakın çevresiyle yaptığı sohbetlerde ve önceki günkü Başkanlık Divanı toplantısında, yaşanan süreçlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. FETÖ üyelerinin aralarında yazıştığı ByLock sistemine de değinen MHP lideri, 215 bin kişinin sistemde olduğu ancak 55 bininin tespit edildiği bilgilerini anımsattı. Bahçeli'nin şunları söylediği öğrenildi: “ByLock kullanan kamu görevlileri atıldı. Kalan 160 bin kişinin kim olduğu merak konusu. Tanıdık olmayanın sisteme girmesi imkânsız. Örgüttekilere verilen F serisindeki 1 dolarların seri numaraları ise ByLock sisteminin giriş şifresi olarak kullanılıyormuş.”



Yurtta sulh tesadüf mü?



Partiden ihraç edilen Genel Başkan adayı Meral Akşener'in 15 Temmuz öncesi yaptığı konuşmalara da işaret eden Bahçeli, “Bugüne kadar darbeler gördük. Bir darbenin rengi, amaç ve parolası vardır. Bu da bildiride belli edilir. Mesela 1963 ayaklanmasının parolası ‘Harbiyeli Aldanmaz'dı. 15 Temmuz'daki bildiride ise ‘Yurtta Sulh Cihanda Sulh' ifadesi öne çıkıyor. Hanımefendinin neredeyse her toplantısında ‘Yurtta Sulh Cihanda Sulh' ifadesini kullanıyor olması sadece tesadüf olamaz” dedi.



MHP Lideri, hükümete de özellikle gözaltılarla ilgili olarak “1 milyona yakın bir mağdur kitle oluşturuldu. Bu sosyal bir yara açabilir. Bu hoşnutsuz kesimin bir araya gelerek harekete geçmesi halinde farklı bir tablo ortaya çıkar” uyarısı yaptı.