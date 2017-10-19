2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı verilerinden yapılan derlemeye göre, "devletlerin gelir toplamını azaltan, standart vergi sisteminden ayrıcalıklar veya istisna ile muafiyetler" olarak tanımlanan vergi harcamalarının gelecek yıl 132,1 milyar lira olması öngörülüyor.DEVLET 445 MİLYAR LİRADAN VAZGEÇECEK

Bunun 54,2 milyar lirasını Gelir Vergisi, 17,6 milyar lirasını Kurumlar Vergisi, 32,8 milyar lirasını Katma Değer Vergisi 18,9 milyar lirasını Özel Tüketim Vergisi, 8,6 milyar lirasını da diğer kanunlarındaki istisna ve muafiyetler oluşturacak.

Devletin vergi harcamalarının 2019 yılında 147 milyar 986 milyon 42 bin 808 lirayı, 2020 yılında 165 milyar 180 milyon 541 bin 121 lirayı bulması bekleniyor. Böylelikle gelecek 3 yıllık dönemde devlet toplam 445 milyar 308 milyon 464 bin 852 liralık vergiden istisna ve muafiyet nedeniyle vazgeçmiş olacak.

Kaynak: haberinburada