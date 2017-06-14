Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, bir süredir gündemde olan genç oyuncular Denizlisporlu sağ bek Alperen Babacan ve Balıkesirsporlu ön libero Eray Ataseven'i renklerine bağladı. Alperen Babacan'ı Beşiktaş ve Galatasaray da istiyordu.



Akhisar'a gelen futbolculardan 20 yaşındaki Alperen 4, 24 yaşındaki Eray ise 3 yıllık ön mukavele imzaladı. Yeni sezon öncesi yaş ortalaması 28 olan kadroyu gençleştireceklerini açıklayan Başkan Hüseyin Eryüksel, "Alperen ve Eray'ın kulübümüze uzun yıllar hizmet edeceğine inanıyorum" diye konuştu.



Denizlispor altyapısından yetişen Alperen Babacan üç sezondur A takım kadrosunda yer alıyor. Geride bıraktığımız sezon 20 maçta forma giyip 5 gol attı. Manisa Büyükşehir Belediyespor altyapısından yetişip 2008 yılında Manisaspor'a transfer olan Eray ise 2010'da profesyonel sözleşme imzaladı. İki sezon Manisaspor'da, son üç sezondur da Balıkesirspor'da görev yapan genç futbolcu, yaş gruplarında 28 kez ay yıldızlı formayı giydi. Eray geçen sezon Balıkesir'de 32 lig, 1 kupa maçında sahaya çıktı.







kaynak:sabah