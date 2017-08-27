Hafta içinde Devler Ligi'nin kapısından dönen Medipol Başakşehir lige galibiyetle döndü. Fatih Terim Stadı'nda Avrupa Ligi'ndeki iki temsilcimizin mücadelesinde Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

PERDEYİ VISCA AÇTI, MAHMUT FARKI 2'YE ÇIKARDI

İlk yarıda gol sesinin çıkmadığı maçta İstanbul ekibi 58. dakikada Edin Visca ile golü buldu. 82. dakikada Emre'nin kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Mahmut farkı ikiye çıkardı. 88. dakikada Volkan Babacan'ın büyük hatasıyla Konyaspor umutlansa da kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşmayı Avcı'nın öğrencileri 2-1 kazandı.

ALİ TURAN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Bu arada uzatma dakikalarında Konyaspor'da Ali Turan kırmızı kart gördü.

Bu skorun ardından Başakşehir 6, Atiker Konyaspor ise 3 puanla milli maç arasına girdi.

Kaynak: haberinburada