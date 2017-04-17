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devler ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

DEVLER LİGİ'NDE YARI FİNALİSTLER BELLİ OLUYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalistler yarın oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak.

Tarih : 17 Nisan 2017, 12:08
Puan Ver : Devler Ligi'nde Yarı Finalistler Belli Oluyor(9/10)8


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final ikinci maçlarının programı şöyle:



18 Nisan Salı

21.45 Leicester City (0) - Atletico Madrid (1)

21.45 Real Madrid (2) - Bayern Münih (1)



19 Nisan Çarşamba

21.45 Barcelona (0) - Juventus (3)

21.45 Monaco (3) - Borussia Dortmund (2)



 



kaynak:sabah








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