DEVLER LİGİ'NDE YARI FİNALİSTLER BELLİ OLUYOR
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalistler yarın oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final ikinci maçlarının programı şöyle:
18 Nisan Salı
21.45 Leicester City (0) - Atletico Madrid (1)
21.45 Real Madrid (2) - Bayern Münih (1)
19 Nisan Çarşamba
21.45 Barcelona (0) - Juventus (3)
21.45 Monaco (3) - Borussia Dortmund (2)
kaynak:sabah
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