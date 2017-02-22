Şampiyonlar Ligi 2. Turu'nda tarihi bir gece yaşandı! Manchester City, Etihad Stadı'nda Monaco'yu ağırlarken gecenin diğer maçında Atletico Madrid, Bayer Leverkusen'e konuk oldu. Tarihe geçen gecede toplam 14 gol kaydedildi... İşte detaylar...



Şampiyonlar Ligi 2. Turu'nda tarihi bir gece yaşandı! Manchester City, Etihad Stadı'nda Monaco'yu ağırlarken gecenin diğer maçında Atletico Madrid, Bayer Leverkusen'e konuk oldu. Tarihe geçen gecede toplam 14 gol kaydedildi... İşte detaylar...



Manchester City - Monaco maçında ev sahibi sahaya; Caballero, Sagna, Stones, Otamendi, Fernandinho, Toure, Sterling, De Bruyne, Sane, Silva ve Agüero ile çıktı. Jardim ise şu isimleri tercih etti: Subasic, Sidibe, Raggi, Glik, Mendy, Fabinho, Bakayoko, Bernardo Silva, Lemar, Mbappe, Falcao.



Karşılaşmanın ilk yarısı oldukça hareketli geçti... 26'da Sane'nin asistiyle Raheem Sterling, Manchester City takımını öne geçiren golü attı.



6 dakika sonra Falcao, Fabinho'dan gelen topla skoru eşitlemeyi başardı. 40'ta Mbappe, gidişatı Monaco lehine çeviren golü kaydetti. Asist yine Fabinho'dan... İlk yarı konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.



50'de Falcao penaltıyı kaçırdı. Agüero, 58. dakikada savunmanın hatasıyla skoru eşitledi. Penaltı atışından faydalanamayan Falcao, 61'de muhteşem bir vuruşla Monaco'yu tekrar öne geçirdi.



71'de kornerden gelen topa çok iyi vuran Agüero tekrar beraberliği getirdi. 77. dakikada Stones, skoru Manchester City lehine çevirdi.







kaynak:sabah



