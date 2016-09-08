

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan "Yaz saati uygulamasının her yıl, yıl boyu sürdürülecek ve kış saatine geçilmeyecek" kararı, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının Türkiye'deki saatlerini de etkiledi.







14 Mart 2016 tarihli ve 8589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda yer alan, “30 Ekim 2016 Pazar günü 04.00'ten itibaren saatlerin bir saat geri alınması” ibaresinin yürürlükten kaldırılmasıyla beraber Avrupa maçları Türkiye'de bir saat geç başlayacak. Buna göre UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TSİ 22.45'te, UEFA Avrupa Ligi maçları ise TSİ 21.00 ve 23.05'te başlayacak. Mücadelelerin bitiş saatleri ise 00.30'u bulacak. Avrupa'da yaz saati uygulaması 30 Ekim'de sona ereceği için Türkiye saat farkından bu tarihten sonra etkilenecek.