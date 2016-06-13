Hem ülkemizde hem de Dünya' da önemli futbol oyunları arasında yer alan FiFa ve PES; devler arenasının iki devi olarak biliniyorlar.



Hem ülkemizde hem de Dünya' da önemli futbol oyunları arasında yer alan FiFa ve PES; devler arenasının iki devi olarak biliniyorlar. Hem uzun yıllardan beri piyasalarda olup, milyonlarca kişi tarafından sevilmesi, hem rekabetçi yapısı hem de grafikleriyle gündemde kalmayı başarabilen bu iki oyun uzun zamandır FiFa' nın gerçekçi grafikleri ve PES karşısındaki üstünlüğü ile gündemdeydi.



Yaşanan son gelişmelerden sonra, FiFa' nın bu üstünlüğü devam edecek gibi görünüyor. FiFa 2017' nin gerçeklikle olan çalışmaları sonuçlanmış ve PES tarafında üzücü grafiklere sahip olacak şekilde aktarılıyor. Eğer FiFabu sefer de PESüzerinde üstünlük kurmayı başarabilirse, PES' in işi önümüzdeki yıllarda epey zor olacak gibi görünüyor.



Futbol oyunlarında gerçeklik faktörü rekabeti ve oynanabilirliği daha çok artırıyor.



Futbol, hem bir spor oluşu hem de özellikle gerçekçi grafiklerle oynanan oyunlar arasında yer alan bir dal oluşu nedeniyle; en çok grafik desteğine ihtiyaç duyan dallar arasında yer alıyor. Hal böyle olunca da futbol oyunlarında grafiklere, gerçekliğe ve yapay zeka en fazla önemi gösteren oyunlar o yılın kazananı oluyorlar. Çünkü grafikler ve yapay zeka, bu oyunların olmazsa olmazı. Her hareketini ve her saniyesini oyuncuların yönettiği futbol oyunlarında, yapay zekanın ne kadar gelişmiş, grafiklerin ne kadar üst düzey ve gerçekçi olduğu o yıl ki satışları da patlatmaya ya da yerin dibine sokmaya yetiyor.



Uzun sürelerdir FiFa üstünlüğü ile sonlanan bu durum, yine 2017 FiFa ile eğer, aynı şekilde sonuçlanırsa; PES çok yakında kepenkleri indirip buraları terk-i diyar eyleyebilir. Tüm gelişmeleri takip ediyor, konuyla alakalı paylaşımlara ulaştıkça sizlere aktarıyor olacağız. Umarız PES, hak ettiği değeri bu yıl geri kazanabilir!



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