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Devasa alevler tüm yolu sardı

DEVASA ALEVLER TÜM YOLU SARDI

Çin'de doğal gaz sızdıran bir kamyonun sebep olduğu yangın, olay yerinden geçmekte olan bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Tarih : 12 Şubat 2018, 18:30
Puan Ver : Devasa Alevler Tüm Yolu Sardı(7/10)3

Çin'in kuzeyinde bulunan bir otoyolda çıkan yangın görenleri korkuttu. Bir doğal gaz kamyonundan yola sızıntı olması üzerine çıkan yangın devasa bir alana yayıldı.

MUCİZE ESERİ KURTULDULAR

Yoldan geçmekte olan bir otomobilin kamerası tarafından kaydedilen görüntüler facianın boyutlarını da gözler önüne serdi. Yangında üç araç hasar görürken şans eseri araç içinde bulunanların hepsi olayı hafif yaralanmalarla atlattı. Yol geçici olarak trafiğe kapatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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