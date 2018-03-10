DEV YILANI İNŞAATTAN VİNÇ İLE ÇIKARDILAR
Endonezya'da inşaat alanından vinç yardımıyla çıkarılan devasa yılan görenleri hayrete düşürdü.
Endonezya'da bir inşaat alanında binaların birinden vinç yardımıyla çıkarılan dev yılanın indirilme anı kameralara yansıdı. Detayları açıklanmayan olayda bölgeye giden itfaiye ekipleri ve görevliler, dev yılanı çıkarmak için seferber oldu.
Kaynak: haberinburada
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