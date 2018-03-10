Endonezya'da bir inşaat alanında binaların birinden vinç yardımıyla çıkarılan dev yılanın indirilme anı kameralara yansıdı. Detayları açıklanmayan olayda bölgeye giden itfaiye ekipleri ve görevliler, dev yılanı çıkarmak için seferber oldu.

Kaynak: haberinburada