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dev transfer tamamlandı! draxler, psg'de!

DEV TRANSFER TAMAMLANDI! DRAXLER, PSG'DE!

Alman ekibi Wolfsburg'da forma giyen Draxler, PSG ile anlaştı.

Tarih : 24 Aralık 2016, 14:42
Puan Ver : Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!(7/10)4


Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'a oynayan Julian Draxler, Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e transfer oldu.



Alman yıldız, PSG Futbol Direktörü Patrick Kluivert'la birlikte yeni takımının formasıyla poz verdi. PSG'nin Draxler için Wolfsburg'a 36 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.



Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 153 maçta boy gösteren Alman futbolcu, 23 gol atıp 26 asist yaptı.



 



kaynak:sabah








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