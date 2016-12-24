DEV TRANSFER TAMAMLANDI! DRAXLER, PSG'DE!
Alman ekibi Wolfsburg'da forma giyen Draxler, PSG ile anlaştı.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'a oynayan Julian Draxler, Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e transfer oldu.
Alman yıldız, PSG Futbol Direktörü Patrick Kluivert'la birlikte yeni takımının formasıyla poz verdi. PSG'nin Draxler için Wolfsburg'a 36 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 153 maçta boy gösteren Alman futbolcu, 23 gol atıp 26 asist yaptı.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar