Yüzlerce Kişiden 500 Milyon Liralık Dolandırıcılık Yapan Oğul Yakalandı, Baba Aranıyor
İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu

Dev Timsahın Jaguarın Öğle Yemeği Olduğu Anlar, Kameraya Yansıdı

DEV TİMSAHIN JAGUARIN ÖĞLE YEMEĞİ OLDUĞU ANLAR, KAMERAYA YANSIDI

Jaguarın dereyi yüzerek geçip sonrasında dev bir timsahı avlaması herkes tarafından şaşkınlıkla izlendi.

Tarih : 04 Ekim 2017, 16:00
Puan Ver : Dev Timsahın Jaguarın Öğle Yemeği Olduğu Anlar, Kameraya Yansıdı(5/10)1

Jaguar aç kalınca dev timsahı tek hamlede avladı.

TİMSAHI AVLAMAK İÇİN DEREDE YÜZDÜ

İngiliz vahşi doğa fotoğrafçısı Chris Brunskill'in yakaladığı anlar izlenme rekoru kırdı. Dev timsahın, jaguar tarafından avlanması herkesi şaşırttı. Etcil yırtıcıların genellikle birbirlerinin bölgelerine girmediği ve birbirlerinden uzak kaldığı biliniyor. Ancak bu sefer, aç kalan jaguar sınırları aştı. Dereyi yüzerek geçen dev kedi, timsahın arkasından atılarak onu avladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Dev  Timsahın  Jaguarın  Öğle  Yemeği  Olduğu  Anlar  Kameraya  Yansıdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER