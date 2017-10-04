Jaguarın dereyi yüzerek geçip sonrasında dev bir timsahı avlaması herkes tarafından şaşkınlıkla izlendi.

Jaguar aç kalınca dev timsahı tek hamlede avladı.

TİMSAHI AVLAMAK İÇİN DEREDE YÜZDÜ

İngiliz vahşi doğa fotoğrafçısı Chris Brunskill'in yakaladığı anlar izlenme rekoru kırdı. Dev timsahın, jaguar tarafından avlanması herkesi şaşırttı. Etcil yırtıcıların genellikle birbirlerinin bölgelerine girmediği ve birbirlerinden uzak kaldığı biliniyor. Ancak bu sefer, aç kalan jaguar sınırları aştı. Dereyi yüzerek geçen dev kedi, timsahın arkasından atılarak onu avladı.

Kaynak: haberinburada