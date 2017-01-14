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DEV TANKER, ÇANAKKALE BOĞAZI'NI KAPATTI


DEV TANKER, ÇANAKKALE BOĞAZI'NI KAPATTI
Tarih : 14 Ocak 2017, 11:38
Puan Ver : Dev Tanker, Çanakkale Boğazı'nı Kapattı(9/10)7


Nijerya'dan Marmara Ereğlisi'ne giden LNG tankerinin  geçişi nedeniyle Çanakkale Boğazı,  transit gemi geçişlerine çift yönlü  kapatıldı.



    Nijerya'nın Bonny Limanı'ndan Marmara Ereğlisi'ne giden Bermuda  Adaları bayraklı, 299 metre uzunluğunda ve 115 bin 995 groston ağırlığındaki "LNG  Bonny" isimli LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) tankeri, Sabah saatlerinde Çanakkale  Boğazı'na girdi.



    Gemiye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-4" ve  'Kurtarma-10' römorkörleri refakat etti.



    Güvenlik amacıyla çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılan  Çanakkale Boğazı'nın, geminin Marmara Denizi'ne çıkmasının ardından tekrar  açılacağı bildirildi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Dev  Tanker  Çanakkale  Boğazı    Kapattı    haber

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