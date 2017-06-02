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dev şirkette deprem!

DEV ŞİRKETTE DEPREM!

Gün geçtikçe büyüyen skandallarla gündeme gelen Uber, finans müdürünü işten çıkardığını açıkladı. Bunun sebebi olarak ise şirketin ilk finansal çeyrekte 708 milyon dolar kaybetmesi olduğu tahmin ediliyor.

Tarih : 02 Haziran 2017, 09:43
Puan Ver : Dev Şirkette Deprem!(9/10)8


Ünlü ulaşım uygulaması Uber, yılın ilk üç ayında 708 milyon dolar kaybettiğini açıkladı ve önceki üç ayda da 991 milyon dolar zarar ettiği düşünüldüğünde kayıplarının devam ettiği görüldü.



Bunun yanı sıra, ilk çeyrekteki kazançların ise dördüncü çeyreğe oranla yüzde 18 artarak 3.4 milyar dolar olduğu belirtildi. Ontrava'nın haberine göre teknoloji alanında dünyadaki en değerli özel şirket olarak gösterilen Uber, bazı finansal raporlamalarını paylaşmamayı tercih edince, yatırımcılar bu olayı şirketin halka arzının yakın olabileceği yönünde yorumladı.



 



kaynak:hürriyet








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