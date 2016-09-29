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dev satın almalar devam ediyor

DEV SATIN ALMALAR DEVAM EDİYOR

Avnet, şirketin Technology Solutions faaliyet grubunu, yaklaşık 2,6 milyar ABD doları değerinde hisse senedi ve nakit karşılığında Tech Data Corporation'a satmak için anlaşma imzaladığını duyurdu.

Tarih : 29 Eylül 2016, 12:08
Puan Ver : Dev Satın Almalar Devam Ediyor(0/10)


Avnet, şirketin Technology Solutions faaliyet grubunu, yaklaşık 2,6 milyar ABD doları değerinde hisse senedi ve nakit karşılığında Tech Data Corporation'a satmak için anlaşma imzaladığını duyurdu.

Anlaşma koşulları gereği Avnet, 2,4 milyar ABD doları tutarında nakit ve bugünkü değeri yaklaşık 200 milyon dolar olan 2,8 milyon Tech Data hissesi alacak.

Bu işletmenin satışı, hem Avnet'e hem de Tech Data'ya temel stratejilerine odaklanma, kendi çalışma alanlarını ölçeklendirme ve böylelikle kendi hissedarlarına daha büyük karlılık getirme fırsatı sunuyor.

Avnet'in CEO'su William Amelio, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Technology Solutions'ın Tech Data tarafından satın alınmasının çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve hissedarlarımız için en iyi karar olduğuna inanıyoruz. Bu anlaşma, bize Avnet'in gelecekteki başarısı ve karlılığı için en iyi stratejik yolu sunmuş ve Technology Solutions'a Tech Data ile birlikte çığır açacak iş hedeflerine ulaşma şansı tanımıştır. Daima ileriye yol alırken Avnet, tasarım ve tedarik zinciri hizmetlerinde, yalnızca mevcut müşteri ve tedarikçileri için değil aynı zamanda yeni pazarlar için de lider duruma gelmek üzere kaynaklarına ve yatırımlarına odaklanacaktır. Yatırımlarımızı tümleşik çözümlere, Nesnelerin İnterneti'ne (IOT) ve önemli dijital platformlara yönlendireceğiz. Hızla büyüyen bu alanlara yatırım yaparak portföyümüzü genişletebilir ve bizden dünya standartlarında çözümler bekleyen yeni müşteriler edinebiliriz.”

Avnet'in Technology Solutions faaliyet grubu, küresel bir BT çözümleri dağıtımcısı olup 80'in üzerinde ülkede müşterilere ve tedarikçilere hizmet vermektedir. Bulutu veri merkezine taşıyan ve BT yaşam döngüsünün tamamını kapsayan kaynaklar, yeni nesil çözümler; pazarlama, eğitim, ve hizmetler sunmaktadır. Hızla büyüyen teknolojiler ve dikey pazarlara girişi ve bu alanlarda başarılı olmayı, yerelde ve dünya genelinde daha kolay ve uygun maliyetli kılmak üzere katma değerli satıcılarla çalışmaktadır.

Tech Data CEO'su Bob Dutkowsky, “Değişim getirecek bu anlaşma sayesinde veri merkezinden oturma odasına kadar en büyük çeşitliliğe sahip uçtan uca çözümler ile küresel BT dağıtıcıları arasında birinci sıraya yerleşeceğiz,” açıklamasını yaptı. “Tech Data yıllardır Avnet Technology Solutions ile rekabet etmekte ve yaptıkları işlere hayranlık duymaktaydı. Bu yolculuğa birlikte çıkmaktan büyük heyecan duyuyoruz ve müşterilerimiz, üreticilerimiz, çalışanlarımız ve hissedarlarımızın, pazara kazandıracağımız değerden mutluluk duyacaklarından ve yaralanacaklarından eminiz. Technology Solutions ekibini Tech Data'da görmek için sabırsızlanıyoruz ve bu birlikteliğin ortak çalışmasından doğacak fırsatlar için heyecanlıyız.”

Ayrıca, Avnet ve Tech Data, pazara dünya çapında, yüksek kalitede uçtan uça IOT çözümleri sunmak için ortaklık yapmayı planlıyor.

Satış işleminin tamamlanmasının ardından Avnet hisselerinde hisse başına 3,75 ila 4,75 ABD dolarlık değer artışı bekleniyor. İşlemin tamamlanması alışılagelmiş mevzuat onayına bağlı olup 2017 takvim yılının birinci veya ikinci çeyreğinde gerçekleşmesi öngörülüyor.



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